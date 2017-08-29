Harflerle İstiklal Marşı videosu hazırladılar

İSTANBUL (AA) - Tebeşir Hareketi'nin üçüncü projesi "Gelecek Biziz" kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından bin 463 çocuk, 30 Ağustos Zafer Bayramı için İstiklal Marşı'nın her bir harfini oluşturarak video hazırladı.

Kuruculuğunu ve koordinatörlüğünü Buğra Ayan'ın yaptığı, 55 eğitimcinin oluşturduğu Tebeşir Hareketi, "Hayalimdeki Robot", "NASA'ya Soruyorum"dan projelerinden sonra "Gelecek Biziz"i hayata geçirdi.

Projede 41 öğretmen ve bin 463 çocukla 6 aylık sürecin sonunda proje görselleri tasarlanırken, her çocuk İstiklal Marşı'nın bir harfini temsil etti.

Koordinatörlüğünü Nilgün Ergüven ve Aslı Sucu'nın yaptığı projenin videosunu Ercan Ok hazırladı.

Video, "https://youtu.be/cUAm8vTUbYk" adresinden izlenebiliyor.