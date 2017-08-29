Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Fener ekonomi hora feneri
Çatı yalıtımına da girdi
Çatı yalıtımına da girdi
İstanbul için fırtına uyarısı
İstanbul için fırtına uyarısı
Enerjide rekor kırdırdı
Enerjide rekor kırdırdı
Korsan servis uyarısı
Korsan servis uyarısı
Borsa rekor kırdı
Borsa rekor kırdı

Harflerle İstiklal Marşı videosu hazırladılar

- Türkiye'nin dört bir yanından bin 463 çocuk, 30 Ağustos Zafer Bayramı için İstiklal Marşı'nın her bir harfini oluşturarak video hazırladı

Harflerle İstiklal Marşı videosu hazırladılar

İSTANBUL (AA) - Tebeşir Hareketi'nin üçüncü projesi "Gelecek Biziz" kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından bin 463 çocuk, 30 Ağustos Zafer Bayramı için İstiklal Marşı'nın her bir harfini oluşturarak video hazırladı.

Kuruculuğunu ve koordinatörlüğünü Buğra Ayan'ın yaptığı, 55 eğitimcinin oluşturduğu Tebeşir Hareketi, "Hayalimdeki Robot", "NASA'ya Soruyorum"dan projelerinden sonra "Gelecek Biziz"i hayata geçirdi.

Projede 41 öğretmen ve bin 463 çocukla 6 aylık sürecin sonunda proje görselleri tasarlanırken, her çocuk İstiklal Marşı'nın bir harfini temsil etti.

Koordinatörlüğünü Nilgün Ergüven ve Aslı Sucu'nın yaptığı projenin videosunu Ercan Ok hazırladı.

Video, "https://youtu.be/cUAm8vTUbYk" adresinden izlenebiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer BayramıIstiklal MarşıTebeşir Hareketi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5