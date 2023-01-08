HARİKA KARAKAN BATALLI’YA TARIM ÖDÜLÜ

Bugüne kadar binlerce çiftçiyle omuz omuza çalışan Doğuşçay Yönetim Kurulu Üyesi Harika Karakan Batallı’ya “Tarımda Kalkınma” ödülü takdim edildi. Ödülün verilme gerekçesi olarak ise şunlar belirtildi:

“Gerek Türkiye’de gerekse dünyada önemi her geçen gün artan tarımsal üretime dikkat çektiniz. Dökme çay ile başlayan yolculuğunuzda poşet çayı ürettiniz ve ürün portföyünüzü genişleterek yolunuza devam ettiniz. Yüzde 100 yerli sermayeli ve büyüyen nadir Türk şirketlerinden biri olarak, Türkiye genelinde binlerce çiftçiyle çalışıyorsunuz. Ülkemizde tarımın ve çiftçilerin gelişimine de büyük katkı sunuyorsunuz. Tüm bu yatırımlarınız ve çalışmalarınızın sonucunda da Türkiye’nin bir numaralı tarım markası olmayı hedefliyorsunuz. Bu çalışmalarınız jürinin dikkatini çekti ve tarafınıza “Tarımda Kalkınma” ödülünü verme kararı aldı.“

Kadınların iş hayatında daha etkin söz sahibi olması konusunda elini her daim taşın altına koyan Türkiye’de İş Dünyası dergisi ve YAPDER iş birliğinde düzenlenen 5’inci Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton moderatörlüğünde bir panel düzenlendi. Panel başlığı “Cumhuriyetin 100’üncü yılında dijitalleşen dünyada kadın faktörü” olarak belirlenirken konuşmacılar ise şu isimlerden oluştu; Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Orakçıoğlu Kazan, Kebo A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çiğdem Kıral ve Turkaş Gıda Yönetim Kurulu Başkanı & İstanbul Anadolu Yakası OSB Başkanı Murat Çökmez.