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Hariri, cumartesi günü Fransa'ya gidecek

- Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Başbakan Saad Hariri, ailesi ile birlikte cumartesi günü Paris'e gidecek"

Hariri, cumartesi günü Fransa'ya gidecek

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, hala Riyad'da olan Saad Hariri'nin, cumartesi günü Fransa'nın başkenti Paris'e gideceğini ve daha sonra Lübnan'a geleceğini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada Avn'ın, "Başbakan Saad Hariri, ailesi ile birlikte cumartesi günü Paris'e gidecek ve bir süre dinlendikten sonra istifa konusunu görüşmek üzere Lübnan'a gelecek." ifadelerine yer verildi.

Avn, Mayıs 2018'de yapılması planlanan seçimlere dikkati çekerek, "Yaşanan tüm bu krizler, meclis seçimlerini planlandığı gibi yapmamıza engel değildir." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Hariri'nin Fransa'da ne kadar kalacağı ve Lübnan'a ne zaman döneceğine dair bilgi verilmedi.

Resmi ziyaret için Suudi Arabistan'da bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, bugün yaptığı açıklamada, Hariri'nin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un teklifini kabul ettiğini ve yakında Fransa'ya geleceğini bildirmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dün yaptığı açıklamada, Hariri'yi ailesiyle Fransa'ya davet ettiğini ancak bunun kesinlikle bir sığınma olmadığını belirtmişti.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı.


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