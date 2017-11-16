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Hariri Fransa'nın davetini kabul etti

Lübnan Başbakanlığı görevinden istifa ettiğini duyuran Hariri, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un davetine olumlu yanıt verdi.

Hariri Fransa'nın davetini kabul etti

PARİS (AA) - Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Lübnan Başbakanlığından istifa eden Saad Hariri'nin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un teklifini kabul ettiğini ve yakında Fransa'ya geleceğini bildirdi.

Le Drian, resmi ziyaret için gittiği Suudi Arabistan'da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hariri'nin Macron'un davetine olumlu yanıt verdiğini kaydeden Le Drian, "Hariri Fransa'ya gelecek. Veliaht Prens'e (Bin Salman) bu konu hakkında bilgi verildi." ifadelerini kullandı.

"Ne zaman geleceğine Hariri karar verecek"

Hariri'nin Fransa'ya ne zaman gideceğiyle ilgili bir soru üzerine Le Drian, buna Hariri'nin karar vereceğini söyledi. Fransız basını, Hariri'nin Dışişleri Bakanı Le Drian ile Paris'e döneceği yönünde iddialara yer vermişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün yaptığı açıklamada, Hariri'yi ailesiyle birkaç günlüğüne Fransa'ya davet ettiğini ancak bunun kesinlikle bir sığınma olmadığını belirtmişti.

Fransa tarafından bu yılın nisan ayında Legion d'honneur nişanı verilen Hariri, 2011 ve 2014 arasında Fransa'da yaşadı.

Muhabir: Ömer Aydın

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DünyaEmmanuel MacronSaad Hariri
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