Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ODTÜ TEKNOKENT Ercan Uysal hakkı eren Cihat Faruk Sevindik Ömer Lütfi Mete
20 milyar lira bütçesi var
20 milyar lira bütçesi var
Güvenli interneti seçtiler
Güvenli interneti seçtiler
2 bin bekçi alınacak
2 bin bekçi alınacak
180 milyon liralık yatırım
180 milyon liralık yatırım
Katar'la e-ticaret başlıyor
Katar'la e-ticaret başlıyor

Hariri istifasının ardından ilk kez Lübnan'da

- Lübnan Başbakanlığı görevinden istifasını Suudi Arabistan'da 4 Kasım'da açıklayan Hariri, 17 gün sonra ülkesine döndü

Hariri istifasının ardından ilk kez Lübnan'da

BEYRUT (AA) - Suudi Arabistan'da 4 Kasım'da Lübnan Başbakanlığı görevini bıraktığını duyuran Saad Hariri, istifasından 17 gün sonra ülkesine geldi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da katıldığı canlı yayında görevini bıraktığını açıklayan Hariri, istifasının ardından Lübnan'a döndü.

Mısır'daki temaslarını tamamladıktan sonra sürpriz bir şekilde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uğrayan Hariri, başkent Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılan Saad Hariri'nin, suikast sonucu öldürülen eski başbakanlardan Refik Hariri'nin Beyrut'ta bulunan mezarını ziyaret ettikten sonra konutuna geçeceği kaydedildi.

- Hariri'nin temasları ve istifa süreci

Eski Başbakan Hariri, Suudi Arabistan'da 4 Kasım'da açıkladığı istifasının ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüşmüş, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa'da da temaslarda bulunmuştu. Hariri son olarak dün Mısır'ın başkenti Kahire'de Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmüş, daha sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uğramıştı.

Saad Hariri, kurduğu hükümetin güvenoyu almasının üzerinden bir yıl geçmeden 4 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı. İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" söyleyen Hariri, "kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını" dile getirmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn da Hariri'nin istifasıyla ilgili açıklamasında, "Hariri'nin şu an bulunduğu şartlardan dolayı endişeliyiz. Kendisi Lübnan'a dönmeli ve istifa gerekçelerini açıklamalıdır. Bunu yapmadığı sürece istifası geçerli değildir." demişti.

Hariri, Riyad'dan katıldığı bir televizyon programında, "ülkesine yakında döneceğini ve istifası ile ilgili anayasal gereklilikleri yerine getireceğini" bildirmiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da iyi olduğunu ve kısa süre içinde ülkesine döneceğini duyurmuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
IstifaLübnanSaad HaririSuudi Arabistan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5