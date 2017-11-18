Hariri 'Lübnan'a döneceğim' açıklamasını yineledi

PARİS

Lübnan başbakanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayan Saad Hariri, ülkesine döneceği yönündeki açıklamasını yineledi.

Saad Hariri: Ülkeme yakında döneceğimHariri salı günü ülkeye döneceğini açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daveti üzerine başkent Paris'te bulunan Hariri, Elysee Saray'ında Macron ile görüştükten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hariri, gelecek günlerde Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta olacağını belirterek, "Bağımsızlık Günü kutlamaları için orada (Beyrut) olacağım ve (Lübnan Cumhurbaşkanı) Mişel Avn ile görüştükten sonra konuyla ilgili tüm açıklamaları yapacağım." dedi.

Fransa ve Macron'a teşekkür eden Hariri, Macron'un dostluğunu unutamayacağını ifade etti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hariri, eşiyle Fransa'nın başkenti Paris'e ulaşmasının ardından Avn'ı telefonla arayarak "22 Kasım'daki Bağımsızlık Günü kutlamalarına katılmak için salı günü ülkeye döneceğini" söylemişti.

Macron, Elysee Sarayı'nda Hariri ile basına kapalı görüşme yapmıştı.

Resmi ziyaret için gittiği Suudi Arabistan'da Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Hariri'nin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un teklifini kabul ettiğini ve yakında Fransa'ya geleceğini bildirmişti.

Hariri, 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.



Muhabir: Yusuf Özcan