Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar BAKKA yardım kampanyası Ömer Lütfi Mete Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) hakkı eren
Zeytin ağacı tartışması
Zeytin ağacı tartışması
Başkentte gece seferi
Başkentte gece seferi
Çareyi Türkiye'de buldu
Çareyi Türkiye'de buldu
Boza üretimi başladı
Boza üretimi başladı
Merkez'den ihale kararı
Merkez'den ihale kararı

Hariri 'Lübnan'a döneceğim' açıklamasını yineledi

Lübnan başbakanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayan Saad Hariri, ülkesine döneceği yönündeki açıklamasını yineledi.

Hariri 'Lübnan'a döneceğim' açıklamasını yineledi

PARİS

Lübnan başbakanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayan Saad Hariri, ülkesine döneceği yönündeki açıklamasını yineledi.

Saad Hariri: Ülkeme yakında döneceğimHariri salı günü ülkeye döneceğini açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daveti üzerine başkent Paris'te bulunan Hariri, Elysee Saray'ında Macron ile görüştükten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hariri, gelecek günlerde Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta olacağını belirterek, "Bağımsızlık Günü kutlamaları için orada (Beyrut) olacağım ve (Lübnan Cumhurbaşkanı) Mişel Avn ile görüştükten sonra konuyla ilgili tüm açıklamaları yapacağım." dedi.

Fransa ve Macron'a teşekkür eden Hariri, Macron'un dostluğunu unutamayacağını ifade etti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hariri, eşiyle Fransa'nın başkenti Paris'e ulaşmasının ardından Avn'ı telefonla arayarak "22 Kasım'daki Bağımsızlık Günü kutlamalarına katılmak için salı günü ülkeye döneceğini" söylemişti.

Macron, Elysee Sarayı'nda Hariri ile basına kapalı görüşme yapmıştı.

Resmi ziyaret için gittiği Suudi Arabistan'da Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Hariri'nin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un teklifini kabul ettiğini ve yakında Fransa'ya geleceğini bildirmişti.

Hariri, 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Muhabir: Yusuf Özcan

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Dünya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5