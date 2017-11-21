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Hariri, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi

-Lübnan Başbakanlığından istifa eden Hariri ile Sisi, bölgedeki son durumlar ve Lübnan'daki gelişmeleri değerlendirdi

Hariri, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Lübnan Başbakanlığından istifa eden Saad Hariri'nin Lübnan'daki gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Sisi, başkent Kahire'deki başkanlık sarayında kabul ettiği Hariri ile bölgedeki son durumlar ve Lübnan'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Sisi'nin Hariri ile bir araya gelmeden önce Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve ikilinin ülkedeki siyasi durumu ele aldıkları belirtilmişti.

Görüşmede Lübnan'ın istikrarının ve ulusal çıkarlarının korunmasının öneminin masaya yatırıldığı aktarılmıştı.

Hariri bu akşam Mısır'ın başkenti Kahire'ye gelmişti.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.



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HaririMısırSisi
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