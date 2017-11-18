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Hariri, salı günü ülkeye döneceğini açıkladı

Lübnan Başbakanlığından istifa eden Hariri, Cumhurbaşkanı Avn'ı telefonla arayarak "22 Kasım'daki Bağımsızlık Günü kutlamalarına katılmak için salı günü ülkeye döneceğini" söyledi.

Hariri, salı günü ülkeye döneceğini açıkladı

BEYRUT (AA) - Lübnan Başbakanlığından istifa eden Said Hariri'nin, telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri'ye "Bağımsızlık Günü kutlamalarına katılmak için salı günü ülkeye döneceğini" söylediği bildirildi.

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Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Hariri, eşiyle birlikte Fransa'nın başkenti Paris'e ulaşmasının ardından Avn'ı telefonla arayarak "22 Kasım'daki Bağımsızlık Günü kutlamalarına katılmak için salı günü ülkeye döneceğini" söyledi.

Meclis Başkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada da Hariri'nin Berri'yle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde kutlamalara katılmak için ülkeye döneceğini vurguladığı aktarıldı.

Öte yandan Lübnan'daki İlerlemeci Sosyalist Parti Genel Başkanı Dürzi lider Velid Canbolat da Paris'e ulaşmasının ardından Hariri'yi telefonla aradığını belirtti.

Canbolat açıklamasında, Hariri'yi arayarak başarı temennisinde bulunduğunu ve yakın zamanda Lübnan'a dönmesini istediklerini ifade etti.

Hariri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daveti üzerine eşiyle birlikte sabah saatlerinde Suudi Arabistan'dan Paris'e gitmişti. Hariri'nin gün içerisinde Macron ile görüşmesi bekleniyor.

Muhabirler: Wassim Samih Seifeddine, Gülşen Topçu

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DünyaLübnanSaid Hariri
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