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Hariri'den "Görevimin başındayım" açıklaması

- Hariri: - "Lübnan'ın görev başındaki başbakanıyım. Lübnan Başbakanı olarak görevimi sürdürmek istiyorum. İstifa kararı alarak pozitif bir şok yaratmak istedim"

Hariri'den

PARİS (AA) - Lübnan Başbakanı Saad Hariri, İran'ın Hizbullah üzerinden komşu ülkelere müdahalesine son vermesi gerektiğini belirterek, ülkesinin istikrarı için görevinin başında olmaya devam edeceğini açıkladı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 4 Kasım'da, başbakanlık görevinden istifa ettiğini açıklayan ve ardından istifasını askıya aldığını belirten Hariri, Fransız C News kanalında yayınlanan röportajında açıklamalarda bulundu.

Hariri, istifası ve sonrasında meydana gelen gelişmelere ilişkin bir soruya, "Lübnan'ın görev başındaki başbakanıyım. Lübnan Başbakanı olarak görevimi sürdürmek istiyorum. İstifa kararı alarak pozitif bir şok yaratmak istedim. Lübnan halkına büyük bir sorunumuzun olduğunu bildirmek amacıyla bu şok istifa kararını aldım. Suudi Arabistan'da olanlar hakkında değerlendirmede bulunmayacağım." dedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ın, ülkesi için gelecekte büyük ve önemli reformlar yapacak biri olduğunu kaydeden Hariri, "Hizbullah, bölgede istikrarı tehdit eden ve tüm ülkelerin işlerine karışan bir örgüttür, İran üzerinden." ifadelerini kullandı.

Hariri konuşmasında, Hizbullah'ın Lübnan'daki faaliyetlerini sürdürmesi durumunda yeniden istifa edeceği sinyalini de verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Lübnan’da istikrarın sağlanmasını istediğini belirten Hariri, "Macron Lübnan’ı korudu. Lübnan Fransızca konuşulan bir ülkedir. Aynı zamanda Macron ile aramızda özel bir ilişki söz konusu. Fransa ve Lübnan’ın tarihi ilişkileri vardır." diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
FransaHaririLübnan Başbakanı Saad Hariri
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