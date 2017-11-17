Hariri'den 'istişare için Suudi Arabistan'dayım' açıklaması

BEYRUT (AA) - Lübnan başbakanlığı görevinden istifa eden Saad Hariri, "Lübnan'daki durumun geleceği hakkında istişareler yapmak" için Suudi Arabistan'da bulunduğunu, aksi yöndeki tüm haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Hariri, "Lübnan'daki durumun geleceği ve çevresindeki Arap ülkeleriyle ilişkileri konusunda istişareler yapma" amacıyla Suudi Arabistan'da kaldığını belirtti.

Hariri, Suudi Arabistan'da bulunma ve bu ülkeden ayrılma nedenleri ile ailesinin durumu hakkında, bunun aksine anlatılan "tüm hikayelerin söylentiden ibaret olduğunu" ifade etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn hala Riyad'da olan Hariri'nin, cumartesi günü (yarın) Fransa'nın başkenti Paris'e gideceğini ve daha sonra istifa konusunu görüşmek üzere Lübnan'a geleceğini söylemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önceki gün yaptığı açıklamada, Hariri'yi ailesiyle birkaç günlüğüne Fransa'ya davet ettiğini ancak bunun kesinlikle bir sığınma olmadığını kaydetmişti.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı.