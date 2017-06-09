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Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde iftar

- Yurda kaçak yollardan giriş yapan ve yakalanan çeşitli milletlerden Müslümanlar, İzmir İl Göç İdaresine bağlı Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde iftarlarını birlikte yapıyor

Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde iftar

İZMİR (AA) - Türkiye'ye kaçak yollardan giren ve güvenlik güçlerince yakalanarak İzmir İl Göç İdaresine bağlı Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne getirilen farklı milletlerden kaçaklar, oruçlarını birlikte açıyor.

Geri gönderme merkezinde kalan çoğunluğu Müslüman 455 kaçak göçmen, ramazan dolayısıyla göç idaresi yetkililerine oruç tutmak istediklerini söyledi. Kabul ve barınma merkezi görevlileri de merkezde kalanların ramazanı idrak etmesi için toplu sahur ve iftar programları düzenledi.

Kaçaklar arasında başta Suriye, Afganistan, Pakistan, Irak, Myanmar, Nijerya olmak üzere pek çok ülkenin vatandaşları var. Kaçak yollardan girdikleri Türkiye'de güvenlik güçlerince yakalandıktan sonra ülkelerine iade edilmek üzere merkeze getirilen kaçaklar arasında bulunan Müslümanlar, iftara dakikalar kala merkezin avlusunda kurulan iftar sofrasından toplanıp oruçlarını açıyor.

İzmir İl Göç İdaresi Müdürü Vekili Funda Kılıç Doğan, merkezde kalan Müslümanların yüzde 75'inin oruç tuttuğunu belirterek, "Bize gelip, oruç tutmak istediklerini söylediler. Biz de ramazan ayının maneviyatını anlamaları için sahur ve iftarlarını toplu olarak bahçede hep bir arada yapabilecekleri programlar yaptık. Bu şekilde toplu iftar yapmaktan daha çok mutlu oluyorlar." dedi.

Doğan, farklı ülkelerden ve kültürlerden Müslümanların merkezde olduğu için çok farklı geleneklerle karşılaştıklarını dile getirerek, "Bir çoğu akşam ezanının ardından orucunu suyla ya da hurmayla açtıktan sonra hemen yemeğe oturmuyor. Hep birlikte cemaat olup akşam namazını kılıyorlar, ondan sonra yemeğe oturuyorlar. Yemekten sonra kendilerine özgü eğlenceleri, kutlamaları oluyor." diye konuştu.

Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesinden DEAŞ'in saldırılarından kaçarak, eşi ve çocuklarıyla kaçak yollardan İzmir'e gelen Abbas Süleyman da "12 gündür buradayız, biz burada iyiyiz, ramazan güzel geçiyor. Her şey güzel, bize süt, meyve suyu, yemek veriyorlar. Her istediğimizi veriyorlar." dedi.

Faruk el Ferhat ise Telafer'deki DEAŞ baskısından kaçan 84 kişilik Türkmen grubuyla Türkiye'ye sığındıklarını anlatarak, "Burada her şey güzel, bir sıkıntı yok çok şükür. Bize sahip çıktığı için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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