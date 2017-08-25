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Hartum Üniversitesinde Türk kültürü tanıtıldı

- Sudan'ın en köklü üniversitesi olan Hartum Üniversitesi, düzenlenen yıl sonu fuarıyla birlikte tatile girdi - Binlerce öğrencinin renkli görüntüler oluşturduğu etkinliklerde Türk sivil toplum kuruluşları da Türkiye’yi tanıttı

Hartum Üniversitesinde Türk kültürü tanıtıldı

HARTUM (AA) - Sudan'daki Hartum Üniversitesi'nde düzenlenen yıl sonu etkinliğinde Türk kültürü tanıtıldı.

Mimarisi 1902 yılına dayanan Sudan’ın en köklü üniversitesi olan Hartum Üniversitesi, öğrencilerin geleneksel hale getirdiği yıl sonu etkinliğiyle tatile girdi.

Hartumlu öğrenciler, okudukları fakültelere göre hazırladıkları etkinliklerle çeşitli gösteriler sunarken etkinliğe Türk sivil toplum kuruluşları da katıldı.

Hayrat Vakfı ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı açtığı stantlarla öğrencilere Türk kültürünü tanıtırken Türkiye hakkında bilgi verdi.

Sudan’da Türkiye algısının oldukça olumlu olduğunu söyleyen Hüdayi Vakfı Sudan Koordinatörü Musab Demirlenk, "Öğrencilerin standımızı ziyaretleri eksik olmadı. Bu fuarda partner kuruluşumuz İhya Derneğiyle birlikte bin 200 adet kitap hediye ettik. Yaptığımız faaliyetlerde Türkiye’yi görmüş Afrikalı öğrencileri de yanımıza alıyoruz. Hep birlikte ülkemizin tanıtımı için çaba harcıyoruz." diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
HartumTürk Kültürü
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