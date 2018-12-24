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Hartum'da futbol taraftarları hayat pahalılığını protesto etti

HARTUM (AA) - Sudanlı futbol taraftarları, ülkedeki ekonomik sıkıntılarına yönelik protesto gösterisi düzenledi. Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, başkent Hartum'a bağlı Ummu Durman kentindeki Hilal Stadyumu'nda, Sudan'ın...

Hartum'da futbol taraftarları hayat pahalılığını protesto etti
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HARTUM (AA) - Sudanfutbol taraftarları, ülkedeki ekonomik sıkıntılarına yönelik protesto gösterisi düzenledi.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, başkent Hartum'a bağlı Ummu Durman kentindeki Hilal Stadyumu'nda, Sudan'ın Hilal takımı ile Tunus'un Afriki takımı arasında yapılan Afrika Kulüpler Kupası maçının ardından binlerce taraftar, ülkede yaşanan hayat pahalılığını protesto etti.

Polisin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı ve coplarla müdahale ettiği, göstericilerin ise müdahaleye rağmen Ummu Durman'ın en büyük caddesinde protestolarını sürdürdüğü belirtildi.

- Gösteriler

Atbara ve Port Sudan gibi kentlerde, 19 Aralık Çarşamba günü başlayan ve perşembe günü başkent Hartum'a sıçrayan gösterilerde eylemciler, doların aşırı yükselmesi nedeniyle ekmek, yakıt, tüp gibi ürünlerde aşırı fiyat artışını ve ekonomik krizi protesto ediyor.

Dün Eğitim Bakanlığının talimatıyla Hartum'da pazar gününden başlamak üzere tüm okullarda eğitime "süresiz" ara verildi.

Devlet televizyonu, çarşamba gününden bu yana yaşanan olaylarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken Sudanlı muhalif lider Sadık el-Mehdi ise gösterilerde 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gösteriler nedeniyle Beyaz Nil, Dangola, Gadarif, Kuzey Kordofan ve Atbara kentlerinde olağanüstü hal ilan edildi.

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Futbol TaraftarlarıHartumProtestolarSudanUmmu Durman
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