HARTUM (AA) - Türkiye Maarif Vakfı (TMV) öncülüğünde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi (İSMEK), Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) desteğiyle Sudan'ın başkenti Hartum'da "Türkiye-Sudan Kardeşlik Günleri" fuarı düzenlendi.

Sudan TMV Okulları bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Sudan ve Türkiye'den çok sayıda üniversite de destek verdi.

Fuarın açılışına Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbrahim el-Sennusi Muhammed Abdülkerim, Sudan Sağlık Bakanı Bahar İdris Abugarda ve çok sayıda misafir katıldı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın iki ülke arasındaki kültürel dayanışmaya katkı sağlayacağını söyledi.



Neziroğlu, "Büyüleçilik, YEE, TİKA ve Maarif Vakfı okullarımızla Sudan'da iyi işlere imza attığımızı düşünüyorum. Sudanlı kardeşlerimiz için en iyisini, en güzelini yapmak gayretindeyiz. Bazen bana 'İkinci evine hoşgeldiniz.' diyorlar, ben onlara cevaben sudan benim ikinci değil birinci evim diyorum." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Abdülkerim ise "Gerçekleşen etkinlik dostluğumuza, kardeşliğimize hizmet edecektir. Ümit ediyoruz ki TMV okullarında ülkelerine hizmet edecek kişiler yetişecektir." diye konuştu.



Fuarın açılışını yapan protokol üyeleri, ardından stantları gezdi.

Büyükelçi Neziroğlu ve Bakan Abugarda, ebru sanatı standını ziyaretinde ebru yaptı.



Öte yandan TMV Okulları öğrencileri, "Sudan'dan Rahmetle ve Minnetle Fethi Sekin" yazılı mini koreografiyle misafirleri karşıladı.



İki gün sürecek Türkiye-Sudan Kardeşlik Günleri Fuarı'nda, iki ülkenin kültürleri, yemekleri, müzikleri ve filmleri katılımcılara tanıtılacak.