Harvardlılar Osmanlı Türkçesi öğrendi

İSTANBUL (AA) - Mücahit Türetken - Harvard, Oxford, Georgetown gibi üniversitelerden bir grup öğrenci, İbn Haldun Üniversitesince düzenlenen seminerde Osmanlı Türkçesi eğitimi aldı.

İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümünün düzenlediği "Osmanlıca Seminerleri"ne ABD, İngiltere, Rusya, İtalya ve Macaristan'dan öğrenciler katıldı.

Program katılımcılarından Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Bölümü doktora öğrencisi Rushain Abbasi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıl önce Türkçe öğrenmeye başladığını, alanıyla ilgili olduğu için de Osmanlıca öğrenmeye karar verdiğini söyledi.

İslam tarihi üzerine yoğunlaştığını belirten Abbasi, "Bence Osmanlı tarihi, İslam tarihinin çok önemli bir parçası. Genelde bazı kişiler bu çok önemli gerçeği fark etmiyor. Osmanlı tarihi çok uzun bir tarihi içeriyor. Osmanlılar 600 yıl boyunca çok önemli eserler yazdı. Çok önemli uzmanlar bu imparatorluktan çıktı ve bu da benim ilgi duymama yol açtı." ifadelerini kullandı.

"Eğitim aldıktan sonra matbu eserleri çok daha iyi okuyorum"

Türkiye'ye gelmeden önce Harvard'da bir yıl Osmanlıca dersi aldığını aktaran Abbasi, şöyle konuştu:

"Geçen yaz buradayken İbn Haldun Üniversitesi öğrencileri ile tanıştım. Onlar bize bu programı anlattı. Daha önce başka programlarda duydum ama bence Osmanlıca programın İstanbul'da olması lazım. İstanbul'da çok kütüphane var. Onun için buraya gelmeye karar verdim. Eğitim seviyeleri çok iyi, buradaki öğretmenler çok iyi. Farklı stratejiler ve farklı öğretme tarzları kullanıyorlar ve bu sebeple program faydalı oldu. Harvard'da da iyi bir Osmanlıca programı var. Ancak buraya gelip eğitim aldıktan sonra matbu eserleri çok daha iyi okuyorum. Önceleri benim için çok zordu ama şimdi okuduğumu anlıyor ve yazabiliyorum."

Osmanlı Türkçesinin asırlar boyunca değişiklikler gösterdiğini, bu yüzden öğreticinin de çok iyi olması gerektiğini dile getiren Abbasi, "Şimdi kütüphaneye gidebilirim, kolaylıkla eserleri okuyabilirim. Bu araştırmalar için en önemli şey. Herkese tavsiye ediyorum. Gelecek yıl da buraya gelmeyi düşünüyorum. Başka programlara nazaran çok ucuz ve kaliteli olduğu için bu en iyi program." şeklinde konuştu.

"Osmanlıca zevkli"

Osmanlıca seminerleri eğitmeni İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Faruk Yaslıçimen de kendilerine başvuran öğrencileri önce bir sınava tabi tuttuklarını ve seviyelerine göre iki sınıf açtıklarını söyledi.

İlk seviyede öğrencilere biraz daha genel, okuma bilgilerini geliştirecek tarzda metinler verdiklerini aktaran Yaslıçimen, "Bilhassa 19. yüzyıl Osmanlı devlet vesikalarını, karmaşık yapıları çözümlemelerine yardımcı olabilecek içerikler hazırladık. Bize gelen öğrenciler zaten kısmen Türkçe biliyordu. Osmanlıca ve bilhassa Osmanlı arşiv belgeleri herkes için biraz yabancıdır ve bu işin özellikle bulmaca çözmek gibi zevkli bir tarafı var. Zevkli ama aynı zamanda meşakkatli. Bu sadece Osmanlıca belgeler için değil, Avusturya ve İngiliz devlet arşivlerinin el yazmaları için de geçerlidir. Önce onu bir anlamak gerekir yani kelimeyi tam olarak çözmek gerekir. Ondan sonra ikinci aşama ne demek istediğidir. Bizim asıl onlara yardımcı olduğumuz nokta da bu oldu sanırım." diye konuştu.

Yaslıçimen, öğrencilere Osmanlıcanın yanı sıra Osmanlı diplomasisini de öğrettiklerini kaydetti.