Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ekonomi pdy dava
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz
Bilinmeyen numaraya son
Bilinmeyen numaraya son
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Fransız halkı yalnızlaşıyor
Fransız halkı yalnızlaşıyor

Harvey kasırgası ABD'nin akaryakıt üretimini vurdu

- Kasırgasının yol açtığı seller ExxonMobil, Suudi Arabistan ve Shell ortaklığı Motiva, Amerikan Valero ve Fransız Total şirketlerinin tesislerini etkiledi - Teksas'ta geçici kapatılan tesisler arasında ülkenin en büyük iki petrol rafinesi de bulunuyor - Ülkedeki petrol işleme kapasitesinin yüzde 25'inin devre dışı kaldığı tahmin ediliyor

Harvey kasırgası ABD'nin akaryakıt üretimini vurdu

SAN FRANCISCO (AA) - ABD'de Harvey kasırgasının Teksas eyaletinde yol açtığı seller nedeniyle ülkenin en büyük iki petrol rafinesi dahil bazı üretim tesislerinde faaliyetlere ara verildi.

Ülkenin en büyük petrol işleme tesisi Suudi Arabistan ve Shell ortaklığı Motiva şirketinin Port Arthur'daki petrol rafinerisi, sel dolayısıyla operasyonlarını geçici durdurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, günde 600 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip tesisin sel suları çekilene kadar faaliyetine ara verdiği belirtildi.

En büyük petrol şirketlerinden ExxonMobil da günde 560 bin varil petrol işleme kapasitesiyle ülkenin en büyük ikinci petrol işleme rafinerisi olan Baytown'daki tesisi ile Baumont şehrindeki rafinerisinin kapılarını geçici kapattı.

Şirket, selin verdiği zarar sebebiyle Baumont'taki tesiste bulunan yaklaşık 7 bin metre küp zehirli akaryakıt buharının atmosfere yayıldığını açıkladı.

Öte yandan, Amerikan Valero ve Fransız Total şirketleri de Meksika Körfezi'nin Teksas kıyılarındaki petrol rafinerilerinin faaliyetlerini askıya aldıklarını duyurdu.

Amerikan Otomobil Birliğinin (AAA) tahminlerine göre, şirketlerin seller nedeniyle aldığı tedbirler sonucu ülkedeki petrol işleme kapasitesinin yüzde 25'i devre dışı kaldı.

Bu nedenle oluşabilecek arz açığının ise akaryakıt fiyatlarının artmasına yol açabileceği öngörülüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABDAkaryakıt üretimiEXXON MOBİLHarvey KasırgasıMeksika KörfeziMotivaShellTeksasTOTALValero
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5