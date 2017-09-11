Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Avustralya Avro Rohingya
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi
eFinans’tan e-Fatura Katkısı
eFinans’tan e-Fatura Katkısı

Harvey ve Irma kasırgalarının ABD'ye maliyeti on milyarlarca dolar

- Ülkede hayatı olumsuz etkileyen iki kasırganın toplam maliyetinin 290 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor - Bu rakam ABD'nin GSYH'sinin yüzde 1,5'ine denk geliyor

Harvey ve Irma kasırgalarının ABD'ye maliyeti on milyarlarca dolar

NEW YORK (AA) - ABD'nin Florida eyaletini hafta sonu vuran Irma kasırgasının ve geçen ay Teksas eyaletini etkisi altına alan Harvey kasırgasının ülkeye maliyetinin toplamda 290 milyar dolar olduğu sanılıyor.

ABD'li hava durumu tahminleri yapan AccuWeather adlı şirketten yapılan açıklamaya göre, Irma kasırgasının ülkede yaklaşık 100 milyar dolar zarara neden olduğu düşünülüyor. Bu rakam ABD'nin 19 trilyon dolar olan Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 0,5'ine tekabül ediyor.

Ayrıca, Harvey kasırgası da yaklaşık 190 milyar dolarlık zararla ülke tarihindeki en hasarlı kasırgalardan biri oldu. Söz konusu zarar, GSYH'nin yüzde 1'ine denk geliyor. İki kasırganın toplam karşılığı ise ABD'nin GSYH'nin yüzde 1,5'ine karşılık geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AccuWeather Kurucusu ve Başkanı Dr. Joel N. Myers, kasırgaların hissedilen bölgelerde ulaşımı, altyapıyı ve iş yerlerini olumsuz etkilediğini ifade ederek, Teksas ve Florida eyaletlerinde işsizlik oranlarını da artıracağını dile getirdi.

Myers, kasırgaların, konut, otomobil ve diğer kişisel mallara zarar verdiğinin altını çizerek, ülkede benzin ve kalorifer yakıtı fiyatlarının da arttığını hatırlattı.

Irma kasırgasının Florida eyaletinin kuzeyine yöneldiği bilgisini paylaşan Myers, Irma'nın gelecek günlerde Georgia eyaletine ilerleyeceğini ancak etkisinin perşembe gününe kadar hissedileceğini sözlerine ekledi.

- ABD'nin büyüme tahmini aşağı çekildi

ABD'li uluslararası yatırım bankacılığı Goldman Sachs da cumartesi günü yaptığı açıklamada, Harvey ve Irma kasırgalarından dolayı ülkenin üçüncü çeyrek büyüme tahminini aşağı yönlü revize ettiğini duyurmuştu.

Açıklamada, kasırgaların oluşturduğu yüksek maliyet ve iş gücü kaybı nedeniyle ABD'nin bu yılın üçüncü çeyreğine dair büyüme öngörüsü yüzde 2,8'den yüzde 2 oranına indirilmişti.

Öte yandan, açıklamada, kasırgaların ardından ekonomik faaliyetlerin arttığına işaret edilerek, ABD ekonomisinin toparlanarak dördüncü çeyrekte beklenenden yüzde 0,4 oranında daha fazla büyüyebileceği bilgisine de yer verilmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD EkonomisiAccuWeatherGoldman SachsHarvey KasırgasıIrma Kasırgası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5