Hasan başkan çok sert konuştu

Hasan Erdem yaptığı açıklamada, Firuz Bağlıkaya’nın seçildiği günden bu yana haksız rekabet ve tedbiri alınmayan sebepler yüzünden acentaların her geçen gün zarara uğradığını ya da iflas ettiğini söyledi.



İşte Hasan Erdem’in o açıklaması;



Değerli Meslektaşlarım;



Her geçen gün mesleğimiz gelir kaybına uğruyor. Haksız rekabet ve tedbiri alınmayan sebepler yüzünden acentalarını her geçen gün zarar veya iflas ediyor.



Bu süreç böyle devam ettiği sürece binlerce sektör temsilcimizin acentalarını kapattığına şahit olacağız.



Farkında mısınız?..



Mesleki itibarımız sürekli düşüyor. Hepimiz geçmiş yılları arar olduk. Eskiden acentalarımız daha itibarlı, daha saygın, daha çok kazanan, yarı kamu kurumu niteliğindeydik.



Gelişen teknolojiye karşı sektör temsilcilerimiz korunmasız bırakıldı.



1618 sayılı yasamız bizi daha çok koruyordu.



Başkan ve yönetimler de göreve gelir gelmez gelirlerimizi arttırıcı etkinlikler ve faaliyetler içinde bulunurlardı.



Oysa bir Başkan düşünün, sadece kendisini ve etrafındakilerini düşünüyorsa, kurumun gelirlerini yandaşlarıyla birlikte kullanıyorsa bilsinler ki büyük bir yanlışın ve gafletin içindedirler.



Psikolojik olarak yanlış yapan insanlar yüreklerinde daima korkuyla yaşarlar ve bu korku nedeniyle de korunma ihtiyacı hissederler.



Bugün TÜRSAB'ın içinde bulunduğu durum işte tam da bu şekildedir. Kurumunuzun dört bir yanı korumalarla donatılmıştır.



Kimi, kimden koruyorsunuz?..



Mevcut Başkan da seçim sürecinde acentelere vadedip, vaat ettiklerini yerine getiremediği, yönetimini sürekli bir gizlilik içinde acentelerimizin bilgi edinme haklarını ellerinden almasının yanında sürekli bir koruma bulundurma sendromu yaşıyor.



Sayın Başkan, iktidara gelince yersiz ve sebepsiz korku hastalığına kapıldı. Bu hastalık onu iktidar olduğu andan itibaren kemiriyor. Mutlaka tedavi olması gerekir. Aksi durumda hem kendisi hem biz TÜRSAB üyesi acentalardan zarar görecektir. Bu hastalık yüzünden TÜRSAB binası tarihinde ilk defa koruma ordularıyla donatıldı. Her bir koruma acentelerden alınan aidatlarla yüksek maaşlar veriliyor.



Peki bu korumaların amacı ne?..



Başkanı acentalardan korumak. Yani maaşlarını sağlayan acentelerden başkanı koruyorlar. Fakat acı olan ise asıl korunması gereken acentalardır, başkan değil!..



Unutulmasın ki; Başkan gidici, Acentalar kalıcıdır.



Mecvut Başkanımızın maalesef bir başka hastalığı daha var: Hubris hastalığı...



Türkçe manası: "Ne oldum delisi olma" hastalığı...



2010 yılında yayınlanan Brain (Beyin) isimli dergiye göre; Hubris hastalığı tamamen psikiyatrik bir durum ve klinik bir vaka olduğu için uzmanlar gözetiminde tedavi olunması gerektiği yazılmıştır.



Firuz Bağlıkaya benim meslektaşım ve aynı çatı altında görev yapıyoruz. Ben onun sağlığını düşünmek zorundayım. Bu hastalıktan kurtulmak için bir sürü tedaviye gerek yok. Çünkü "Ne oldum delisi olma" hastalığının sebebi oturduğu koltuktur.



Firuz Başkanın kendisini ve sağlığını düşünüyorsak oturduğu koltuğun onu zehirlemesine, hasta etmesine daha fazla izin vermemeliyiz.



Hastalık belirtileri o kadar güçlü ki kişi kendisini güçlü görür ve bunu korumalarıyla ispatlamaya çalışırlar. Daima mobbing uygular, etrafa korku yaymaya çalışırlar. Kendinden olmayanı hor görür ve küçümserler.



Emin olun ki; Firuz Bağlıkaya koltuğu bıraktığında eski sağlıklı günlerine geri dönecektir.



Bunun için yapılması gereken psikiyatri kliniği değil kongredir.



Koltuklar penisilin iğnesi gibidir. Kimine ilaç olur kimine de zehir. Herkes kaldıramaz bu sikleti. Bu ağırlığı kaldıramayanlar önce yakınındakileri yok ederler.



Bunları söylerken de değerli dostlarım kimse koltuk kavgası verdiğimi sanmasın.



Kimsenin şahsına söylenecek lafım da yok. Ama benim acentacı arkadaşlarım bu kadar zorluk içerisinde yaşamlarını sürdürürken geçim savaşı verirlerken, bazılarını güç zehirlenmesinden kurtarmaya çalışıyorum.



Belki uyanırlar da halimizi görürler. Hedefimiz kişileri yıpratmak değil, hepimizin içinde bulunduğu gemiyi kurtarmaktır. Mutlaka başkan adayı olacağım diye bir iddiam da yok.



Meslektaşlarım bana oy versinler diye bir talebim de yok.



Onların hür iradeleriyle oy vermelerini, doğruyla yanlışı dikkatlice ayrıştırmalarını istiyorum.



Biz çok seslilikten yanayız. Çok sesliliğimiz bizim kültürümüz, mozaiğimizdir. Farklı seslere itibar edilmedikçe başarı beklenemez, üretim olamaz.



Büyük düşünür Sokrates çok sevdiği arkadaşına bir gün çok fena kızar.



Sebebini anlamayan arkadaşı neden kızdığını sorunca Sokrates de şöyle cevap verir:



"Değerli dostum benim her söylediğime sen haklısın, çok doğrusun dersen, bizim iki kişi olduğumuz tartışılır. Bazen farklı düşün ki iki kişi olduğumuz fark edilsin."



Bir başkan dokuz kişilik yönetimden onun ağzından çıkanın mutlak doğru olduğunu düşünmelerini bekliyorsa buradan başarı beklenemez.



Her ayrı fikir ayrı bir panoramadır. Osmanlıca bir atasözü: (Barika-i efkardan hakikatler doğar.)



Yani, fikirlerin çatışmasından hakikatler doğar.



Oysa sayın başkanımız dokuza karşı bir farklı sese bile tahammül edemeyip o toplantıya katılırsa ben katılmam diyerek önümüzü tıkamıştır.



Bir yöneticiye başkan farklı ses diye selam vermezse, selamını almazsa hangi demokratik anlayıştan bahsedebiliriz.



Ama başkana biraz hak veriyorum. Çünkü uzun yıllar aykırı seslere değer vermeyen yönetimlerde görev aldığından alışkanlık yapmış olabilir.



Saygılarımla

Hasan Erdem

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi