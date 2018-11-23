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Hasan Basri Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı

- Yaşamını yitiren Türkiye sanayisinin önemli isimlerinden Hasan Basri Bozkurt için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi - Törene, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı

Hasan Basri Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı
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ANKARA (AA) - Dün yaşamını yitiren Türkiye sanayisinin önemli isimlerinden Hasan Basri Bozkurt, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bozkurt için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, TBMM Başkanı Yıldırım'ın yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim yer aldı.

Cuma namazını Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılan Yıldırım, daha sonra Bozkurt için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Yıldırım, törende Bozkurt'un yakınlarına başsağlığı diledi.

Bozkurt'un cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ankara merkezli Hidromek'i 1978'de kuran Hasan Basri Bozkurt, dün 71 yaşında vefat etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Binali YılıdırımHasan Basri Bozkurt
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