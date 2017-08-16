Hasankeyf'teki çalışmalarda patlayıcı kullanıldığı iddiası

BATMAN (AA) - Batman Valisi Ahmet Deniz, "Hasankeyf'te kayalar gerçekten tehlike arz ediyordu. Bunlar kontrollü şekilde, uzmanlarımızın ve bilim heyetinin denetiminde, hiçbir patlayıcı kullanılmaksızın tamamen dağcılar vasıtasıyla düşürülüyor." dedi.

Vali Deniz, sosyal medyada yer alan "Hasankeyf'te tarihi eserlerin bulunduğu alanda patlayıcı kullanıldığı" iddiası üzerine, ilçede incelemelerde bulundu.

Kaymakam Faruk Bülent Baygüven ile makamında görüşen Deniz, DSİ Hasankeyf Kültür Varlıkları ve Yeniden Yerleşim Şube Müdürü Şehmus Erkan Dursun'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışmalar kapsamında 24 kayanın düşürülmesi işlemine başlandığını anlatan Dursun, çalışmanın patlayıcı kullanılmadan, "hidrolik kriko" yöntemiyle gerçekleştirildiğini kaydetti.

Vali Deniz, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Hasankeyf'te yoğun bir çalışma olduğunu, yıl sonunda barajda su tutulmaya başlanacağını belirtti.

İlçedeki kalenin 2011'de tehlike arz etmesi nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatıldığını belirten Deniz, "Kaya düşmesi sonucu bir vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Ondan sonra da burası geziye kapatılmıştı. Önümüzdeki yıllardan itibaren burası tekrar vatandaşlarımızın ziyaretine açılacak." diye konuştu.

Deniz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hasankeyf'te kayalar gerçekten tehlike arz ediyordu. Bunlar kontrollü şekilde, uzmanlarımızın ve bilim heyetinin denetiminde, hiçbir patlayıcı kullanılmaksızın tamamen dağcılar vasıtasıyla düşürülüyor. Mağaraların bir kısmı dolgu yapılarak iyileştiriliyor. Buralarda da birtakım dezenformasyonlar, çürümeler var. Tamamen tarihi dokuya zarar vermeden çalışmalar devam ediyor. Kısa zamanda bütün kurumlar taşınacak, yeni Hasankeyf butik, Türkiye'nin örnek ilçelerinden biri olacak."

Deniz, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.