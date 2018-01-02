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Hasarlı köprüden tehlikeli geçiş

- Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hasar gördüğü için iki ucuna moloz dökülen ve "Girişi olmayan yol" levhası asılan köprüyü tehlikeli olmasına rağmen vatandaşlar kullanmaya devam ediyor

Hasarlı köprüden tehlikeli geçiş

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan şiddetli yağış nedeniyle hasar gördüğü için iki ucuna moloz dökülerek "Girişi olmayan yol" levhası asılan köprü kullanılmaya devam ediyor.

Eşen Çayı üzerindeki, Çamurköy ve Alaçat mahallelerini birbirine bağlayan köprü, bölgede yaşanan sel nedeniyle hasar gördü. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin iş makineleriyle iki ucuna moloz dökülen ve "Girişi olmayan yol" levhası asılan köprü, trafiğe kapatıldı.

Daha uzun yol gitmek istemeyen mahalle sakinleri ise dökülen molozu alçaltarak hem yaya olarak hem de araçla köprüyü kullanmaya devam ediyor.

Çamurköy Muhtarı Alim Yanatma, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışlar nedeniyle köprünün ayaklarında çökme olduğunu ve yetkililere durumu bildirdiklerini söyledi.

Hasardan dolayı oluşabilecek tehlikeler nedeniyle köprünün trafiğe kapatıldığını belirten Yanatma, "Vatandaş, kapatılmasına rağmen köprüyü kullanmaya devam ediyor. Köprü iki mahalleyi birbirine bağlıyor. Bölgede yaşayanlar sebze meyve hali ve zeytinyağı fabrikasına gitmek için burayı kullanıyor. Acilen yapılmasını istiyoruz." dedi.

Yanatma, vatandaşların köprüyü kullanmazsa fazladan yaklaşık 35 kilometre yol katetmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

- "Köprü çiftçiler için önemli"

Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş de köprüdeki çatlakların risk oluşturduğunu, hasara rağmen vatandaşların köprüyü kullandığını anlattı. Gümüş, köprünün çiftçiler için çok önemli olduğunu, aktif kullanıma açılmasının büyük fayda sağlayacağını dile getirdi.

Vatandaşlardan Salih Poyraz, köprüyü kullanmaması halinde yolunun uzayacağını ifade ederek, fazla yakıt harcamamak için riske rağmen köprüden geçtiğini anlattı.

Çamurköy Mahallesi sakini Tolga Yeşil de köprünün bir an önce yapılmasını istedi.

Muğla Büyükşehir Belediye tarafından yapılan açıklamada ise "bir ayağındaki çökme nedeniyle ulaşıma kapatılan köprüde, gerekli inceleme ve çalışmanın başlatıldığı, oluşan hasarın giderilmesinin ardından köprünün tekrar ulaşıma açılacağı" bildirildi.

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