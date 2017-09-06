Hasat edilen süpürge otları atölyelerde bağlanmaya başladı

EDİRNE (AA) - Ot süpürge yapımında kullanılan süpürge otlarının hasadı tamamlandı. Hasat edilen otlar atölyelerde bağlanmaya başladı.

Elektrik süpürgelerinin yaygınlaşması sonrası kullanımı azalan ot süpürgeye rağbet azalsa da Edirne'de üretimine devam ediliyor. Kaybolmaya yüz tutan mesleklerin başında gelen süpürgeciliğin son temsilcileri, zanaatın devamı için mücadele ediyor.

Nisan ayında ekilmesi sonrası geçen ay sonunda hasat edilen süpürge otları, kükürtle ağartılması sonrası atölyelere getiriliyor.

Bir boy kesilen otlar yıllarını süpürgeciliğe vermiş ustalar tarafından bağlanıyor. Boyuna göre 6- 10 lira arasında satılan süpürgeleri üreten geçmişte 200'ün üzerindeki usta sayısı ise her geçen gün azalıyor.

Turgay Kirga da kentte süpürgecilik mesleğini sürdüren 30 ustadan biri.

Teknolojinin yaygınlaşmasıyla ot süpürgeye olan rağbetin azaldığını belirten Kirga, "Elektrikli süpürgeler ve naylon süpürgeler bizim işlerimizi düşürdü. Çiftçiler de fazla ekim yapmıyor artık. Alttan çırak da yetişmiyor. İlerisi için bir ümit olmayınca meslekte yeni elemanlar gelmiyor." dedi.



