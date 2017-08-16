Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Tugayları Komutanı Amiri:

BAĞDAT (AA) -İran destekli ve mezhepçi yaklaşımıyla bilinen Haşdi Şabi'nin çatısı altında yer alan Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amiri, namlularını Peşmerge'ye doğrultmayacaklarını söyledi.

Amiri, referandum meselesini ele almak için başkent Bağdat'ta temaslarda bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Yüksek Referandum Heyeti ile bir araya geldi.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Roj Nuri Şaveys başkanlığındaki heyetle basına kapalı bir şekilde görüşen Amiri, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada toplantının çok samimi ve olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini ifade etti.

Gazetecilerin Peşmerge ve Haşdi Şabi arasında herhangi bir çatışmanın çıkma endişesi sorusu üzerine Amiri, "Bu medya tarafından gündeme getiriliyor. Bizim açımızdan herhangi bir endişe söz konusu değildir." cevabını verdi.

Peşmerge halkın hizmetindedir diyen Amiri, "Kürt halkı ve Kürdistan'daki kardeşlerimiz, Irak'ın bir parçasıdır ve birbirinden ayrılmadı. Bu yüzden Peşmerge'ye asla silah doğrultmayacağız." dedi.

Bunun yanında Şaveys ise, Amiri ile yaptıkları görüşmede Erbil ve Bağdat arasında kördüğüm haline gelmiş ve ülkedeki tüm unsurları ilgilendiren sorunları ele aldıklarını kaydetti.

Toplantıda sorunların çözülmesiyle Irak'ta barış ve istikrarın gelebileceği kanaatine vardıklarını da söyleyen Şaveys, "Sorunların çözümü konusunda tavrımız çok net. Sorunların diyalog ile çözülmesi için görüşmelere her zaman hazır olduğumuzu söylüyoruz. Amacımız herkesin razı olacağı bir çözüm bulunması ve dostluğumuzun güçlenmesine vesile olmaktır." dedi.

Ortak basın toplantısında her iki tarafın da Irak'ın en önemli ve sıcak gündemi olan referanduma değinmemesi ise dikkati çekti.

Erbil'den Bağdat'a önceki gün giden Yüksek Referandum Heyeti, referandum meselesini masaya yatırmak için sırasıyla Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Cumhurbaşkanı Fuat Masum, Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ve Irak'ta Şii Ulusal Koalisyonu lideri Ammar el-Hekim ile bir araya gelmişti.



