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Haşdi Şabi'den "Suriye itirafı"

- Haşdi Şabi Basın Sözcüsü Esedi: "Haşdi Şabi'ye bağlı bazı gruplar, 6 yıl boyunca Suriye'de savaşarak, terörün Irak'a yayılmasını önlemede önemli bir rol oynadı" "Eğer bize bağlı bu güçler olmasaydı Suriye rejimi, DEAŞ'ın eline geçebilir ve Ortadoğu haritası değişebilirdi"

Haşdi Şabi'den

BAĞDAT (AA) - Irak'taki mezhepçi yaklaşımlarıyla bilinen İran destekli Haşdi Şabi güçleri, "kendilerine bağlı bazı grupların 6 yıldır Suriye'de varlık gösterdiğini ve DEAŞ'a karşı Beşar Esed rejimini koruduğunu" belirtti.

Haşdi Şabi Basın Sözcüsü Ahmed el-Esedi, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, "Haşdi Şabi'ye bağlı bazı gruplar, 6 yıl boyunca Suriye'de savaşarak, terörün Irak'a yayılmasını önlemede önemli bir rol oynadı." dedi.

Haşdi Şabi'nin Suriye'de yaklaşık 6 yıldır varlık gösterdiğini itiraf eden Esedi, "Eğer bize bağlı bu güçler olmasaydı Suriye rejimi, DEAŞ'ın eline geçebilir ve Ortadoğu haritası değişebilirdi." diye konuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunan Türkmen kenti Telafer'in kurtarılması operasyonuna Haşdi Şabi milislerinin de katılacağını dile getiren Esedi, "Haşdi Şabi içerisinde yer alan grupların yüzde 90'ı Telafer operasyonuna katılacak." ifadesini kullandı.

Esedi ayrıca Telafer operasyonun kısa süre içinde başlayacağını sözlerine ekledi.

Irak hükümeti daha önce yaptığı açıklamada, ülke sınırları dışında yer alan Haşdi Şabi milislerinin kendi denetimlerinde olmadığını belirtmişti.

Suriye rejimine bağlı güçler ve Haşdi Şabi milisleri, iki yıl aradan sonra 18 Haziran'da Enbar vilayetinin batısında Irak-Suriye sınırında bir araya gelmişti.

Şii Ulusal Koalisyonu tarafından hazırlanan yasa tasarısının Kasım 2016'da Irak meclisinde kabul edilmesiyle Haşdi Şabi'ye Irak güvenlik gücü olarak yasal statü kazandırılmıştı.

İran destekli Haşdi Şabi çatısı altında "Bedir Kuvvetleri, Ketaib Hizbullah, Asaib Ehlulhak, Ketaib İmam Ali, Ketaib Seyyidu‘ş Şuheda, Seraya’l Hurasani, Ensar’ul Merceiyye Tugayları, Ali Ekber Tugayları, Firkat’ul Abbas el-Kitaliyye, Seraya Aşura, Seraya Ensar El Akide, Seraya el-Cihad, Feyleku’l Karrar, El Muntazar Tugayları" gibi gruplar bulunuyor.



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DEAŞHaşdi ŞabiIrak
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