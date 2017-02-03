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Haşdi Şabi'nin DEAŞ'a silah sağladığı iddiası

- Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin, DEAŞ’a silah ve askeri donanım sağladığı ileri sürüldü

Haşdi Şabi'nin DEAŞ'a silah sağladığı iddiası

SALAHADDİN (AA) - Irak’taki Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye bağlı bir grubun, terör örgütü DEAŞ’a silah ve askeri donanım sağladığı iddia edildi.

Salahaddin ilinin Valisi Ahmed el-Cuburi tarafından yapılan yazılı açıklamada, kaçakçılık faaliyetlerini Haşdi Şabi'ye bağlı 51’inci Tugay komutanlarından Yezen el-Cuburi'nin yönettiğine dair ellerinde bilgi ve itirafların bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, “Kaçakçılık faaliyetlerinin gıda malzemeleriyle sınırlı kalmayarak silah, mühimmat, askeri ve sivil araçların yedek parçaları ve DEAŞ’ın Irak güvenlik güçlerine karşı düzenlediği saldırılarda kullandığı askeri donanımı da kapsıyor.” ifadelerine yer verildi.

Yezen el-Cuburi, Haşdi Şabi komutanları ile Şii siyasi yöneticilerine yakınlığıyla bilinen Irak parlamentosundaki en büyük Sünni bloğu Irak Güçleri Birliği milletvekili Mişan el-Cuburi’nin oğlu.

Haşdi Şabi’den söz konusu iddialara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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