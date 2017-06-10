Haşdi Şabi'nin sivillere yönelik hak ihlalleri

KERKÜK (AA) - Irak'taki Haşdi Şabi güçlerinin Kerkük-Bağdat kara yolunda yaptığı kontroller sırasında Kerküklü bir ağır vasıta şoförünü "hiçbir gerekçe göstermeksizin alıkoyarak üç saat boyunca işkence yaptığı" belirtildi.

AA muhabirine konuşan Kerküklü Halid Hamid, Bağdat'tan Kerkük'e döndüğü sırada Haşdi Şabi güçlerinin herhangi bir gerekçe göstermeden zorla aracından indirdiğini ve kendisine ağır işkence uyguladığını ifade etti.

Uzun yıllardır ağır vasıta şoförlüğü yaptığını kaydeden Hamid, Bağdat'tan Kerkük'teki evine dönmek üzereyken İzeyim bölgesi yakınlarındaki kontrol noktasında Haşdi Şabi güçleri tarafından durdurulduğunu belirtti. Keküklü ağır vasıta şoförü yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Herhangi bir gerekçe göstermeden elime kelepçe takıp, beni kontrol noktasında yer alan bir odaya kilitlediler. Daha sonra yaklaşık 10 kişi üzerime çullanıp, işkence etmeye başladı. Ellerindeki hortumlarla 3 saat boyunca vücudumun hemen her yerine vurdular. Bana vuranlar sürekli şekilde güya 'arkadaşlarını ölüme tehdit ettiğim' iddiasında bulunuyordu."

Şans eseri yoldan geçmekte olan bir şoför arkadaşının, kontrol noktasındaki aracını fark edip ailesine durumu haber vermesi üzerine serbest bırakıldığını söyleyen Hamid, "Ağabeyimin durumu öğrenmesi ve derhal ilgili yerlere gereken girişimlerde bulunması neticesinde serbest bırakıldım." dedi.

Öte yandan Hamid'in yeğeni Said Reşid de suçlular hakkında şikayette bulunduklarını ve olayın peşini bırakmayacaklarını ifade etti.

Reşid, "Kerkük il idaresi ve diğer ilgili kurumların bu konu hakkında komisyon oluşturmasını istiyoruz. Hem kontrol noktasındaki görevliler hem de Haşdi Şabi hakkında şikayette bulunmak için gereken başvurularımızı yaptık." diye konuştu.

Kontrol noktasındaki Haşdi Şabi güçlerinin yol üzerinden sivilleri rastgele alıkoyduğunu ileri süren Reşid, "Olayı araştırdım. Kontrol noktası amirinin bu durumdan haberi olmadığını ve suça karışanların yoldan geçen sivilleri keyfi şekilde alıkoyarak mafyalık yaptığını öğrendim." dedi.

Terör örgütü DEAŞ'ın 10 Haziran 2014'te ülkenin ikinci büyük kenti Musul ile diğer bölgeleri ele geçirmesinden sonra, Irak'taki Şii dini merci Ayetullah Ali Sistani'nin fetvası üzerine kurulan Haşdi Şabi İran destekli yapısı ve mezhepçi yaklaşımıyla biliniyor.

Haşdi Şabi'nin gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerinden dolayı Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü birçok rapor yayınlamıştı.

Sünnilerin endişe ile baktığı Haşdi Şabi, 26 Kasım 2016'da Irak Meclisi tarafından yasal bir statü kazandırılarak resmi bir güç halinde gelmişti.







