Hasene Derneği, 179 bin kurban kesti

BERLİN (AA) - Almanya merkezli Hasene Derneği'nin, Kurban Bayramı'nda 179 bin 100 kurban kestiği bildirildi.

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) bünyesinde Köln'de yedi yıl önce kurulan Hasene Derneği Genel Müdürü Mesud Gülbahar, bu yıl Kurban Bayramı dolayısıyla 179 bin 100 kurban kestiklerini açıkladı.

Gülbahar, ''Geçtiğimiz senenin çok üzerinde bir teveccühle kurban kampanyamızı tamamladık. Bizlere güvenip bağışta bulunan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Hayırseverlerin bağışları sayesinde 100'den fazla ülke ve bölgede yürütülen kampanya aracılığı ile milyonlarca ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdıklarını belirten Gülbahar, ihtiyaç sahiplerinin duasını aldıklarını söyledi.

Çalışmaları Avrupa, Kanada, Avustralya ve Türkiye'den katılan 410 gözlemci ile yerinde yürüttüklerini anlatan Gülbahar, "Yardımları yetimler, öksüzler, hastalar, dullar, kimsesizler, zor durumda olan mülteciler, mazlumlar ve mağdurlara ulaştırdık.'' ifadelerini kullandı.

Bu yılki kampanyada özellikle Arakan'a ağırlık verdiklerini vurgulayan Gülbahar, şöyle konuştu:

''Kurban çalışmalarını farklı kıtalarda, farklı ülke ve bölgelerde yürüttük. Çalışmaları yürüttüğümüz ülkelerden birisi de Arakan'dı. Arakan'da sessiz bir soykırım yaşanıyor. Binlerce insan dünyanın gözü önünde katledildi, on binlerce kişi yerlerinden ve yurtlarından edildi. Arakan'a zor şartlar altında girebilen ve çalışmaları güçlükle gerçekleştiren gözlemcilerimiz ülke içindeki durumun daha da vahim olduğunu ifade ediyor. Bangladeş'e geçen Arakanlı mülteciler için kurban hisse sayılarını artırdık. Aynı zamanda Arakan için acil yardım çağrısında bulunduk.''

Gülbahar, tüm bağışçılara gönüllü gözlemcilere ve çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.