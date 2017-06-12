Hasene Vakfından Hollanda'daki mültecilere ramazan yardımı

AMSTERDAM (AA) - Almanya merkezli uluslararası yardım kuruluşu Hasene Sosyal Yardım Vakfının Hollanda şubesi, Amsterdam'daki zor durumdaki mültecilere ramazan ayı dolayısıyla kumanya dağıttı.

Yiyecek paketlerinin dağıtımını yapan Hasene Sosyal Yardım Vakfı Hollanda Başkanı Mehmet Yaramış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün burada zor durumda olan mültecilere 120 adet kumanya dağıtacağız. Burada bulunan mülteciler 15-16 yıl önce Hollanda'ya iltica etmişler. Ama aileleri parçalandığından, yakınlarından ayrı evi, barkı ve geliri olmayan insanlar.'' dedi.

Kumanyanın hurma, pirinç, peynir, kaymak, makarna, çorbalık gibi 11 temel gıda içerdiğini aktaran Yaramış, bu yardımı 3 yıldır her ramazanda yaptıklarını belirtti.

Amsterdam'da, yıllar önce Hollanda'ya iltica talebinde bulunmuş yaklaşık 300 mülteci devletten oturma ve çalışma izni alamadıklarından kaçak olarak ve bir gelir sahip olmadan terkedilmiş binalarda veya parklarda yaşıyor.

Almanya'da ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde yaşayan Türklerin gönüllü olduğu Hasene Sosyal Yardım Vakfı, 14 ülkede faaliyet gösteriyor.















