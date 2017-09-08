Hasene’den Arakan’a yardım kampanyası

MELBOURNE (AA) – Hasene Avustralya Yardım Derneği, Arakanlı Müslümanlara ulaştırmak üzere yardım kampanyası başlattı.

Merkezi Almanya'da bulunan uluslararası insani yardım kuruluşu Hasene Derneği, Arakan’da ordu birlikleri ve Budistlerin şiddetine maruz kalan Müslümanlar için yardım kampanyası başlattığını duyurdu.

Hasene Avustralya Başkanı Hamid Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "acil yardım" adı altında başlattıkları yardım kampanyasına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirti.

Soylu, "Açılan banka hesabına gelen ve camilerde makbuz karşılığı toplanan maddi yardımları, yiyecek, giyecek ve sığınak çadırları olarak Arakanlı Müslümanlara ulaştıracağız. Kampanyaya vatandaşlar duyarsız kalmadı, inşallah kardeşlerimizin ihtiyaçlarına bir nebze de olsa katkıda bulunacağız.’’ dedi.

Avustralya genelinde başlatılan kampanyanın gelecek hafta sona ereceğini aktaran Soylu, "Kampanyada toplanan paralar, en kısa sürede Arakanlı kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak malzemelere dönüştürülerek, Hasene aracılığıyla bölgeye ulaştırılacak.’’ ifadelerini kullandı.