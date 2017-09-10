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Hasta arkadaşlarına destek için gösteri maçı yaptılar

- Sinop'ta böbrek yetmezliği tedavisi gören Sinop Yıldızları Kulübü sporcusu 17 yaşındaki Fadime Efsane Demir'e maddi destek sağlamak için gösteri maçı düzenlendi - Genç basketbolcunun tedavisinin devamı için gerekli olan paranın bir kısmının Gençlik ve Spor Bakanı Pak tarafından karşılanacağı bildirildi

Hasta arkadaşlarına destek için gösteri maçı yaptılar

SİNOP (AA) - Sinop'ta böbrek yetmezliği tedavisi gören 17 yaşındaki basketbolcu Fadime Efsane Demir'e maddi destek sağlamak amacıyla kulübü tarafından gösteri maçı düzenlendi.

Atatürk Spor Salonu'nda Sinop Yıldızları Spor Kulübü ile Samsun Canik Belediyesi Spor Kulübü arasında oynanan gösteri maçı öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Vali Hasan İpek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Pak'ın Demir'in tedavi sürecini yakından takip ettiğini söyledi.

Demir'in tedavisi için ilk etapta gerekli olan 10 bin liranın Bakan Pak tarafından karşılandığını belirten Vali İpek, "Ama biz yine de kızımıza destek sağlamak için çalışıyoruz. İnşallah sağlığına kavuşacak. İleride belki başka ihtiyaçları olur. Onları karşılamış oluruz. Ben sayın bakanımız başta olmak üzere yardım kampanyasına destek veren tüm spor kulüplerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Mutlu kentimiz de Fadime kızımız da biz de mutlu olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz de el birliğiyle Demir'i yeniden sağlığına kavuşturmak istediklerini vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Pak'a desteklerinden ötürü teşekkür eden Karadeniz, "Ben de sayın bakanımızla görüştüm. Kendisi gerekli olan tüm maddi ve manevi desteği vereceğini belirtti. Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Her şey kızımızın sağlığı için." dedi.

- "Benim için yapılanları görünce çok mutlu oldum"

Genç basketbolcu Fadime Efsane Demir de kendisi için yapılanları görünce çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Tekrar eski sağlığına kavuşarak arkadaşlarının arasına dönmek istediğini anlatan Demir, "Arkadaşlarıma, sayın bakanımıza, valimize ve yöneticilerime teşekkür ederim. Benim için yapılanları görünce çok mutlu oldum. Allah herkesten razı olsun." ifadesini kullandı.



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