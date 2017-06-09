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Hasta kardeşler karnelerini evlerinde aldı

- Şanlıurfa'da genetik cilt rahatsızlığı bulunan 2 kardeşe karneleri evlerinde verildi

Hasta kardeşler karnelerini evlerinde aldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da halk arasında "kelebek hastalığı" olarak bilinen "epidermolysis bullosa" rahatsızlığı bulunan iki kardeş, karnelerini evlerinde aldı.

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ve İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, evde eğitim gören, genetik cilt rahatsızlığı bulunan Fatmanur ile Ayşenur Taş kardeşleri, merkez Karaköprü ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti.

Tuna ve Turan, öğrencilere karne ve hediyelerini verdi.

Gazetecilere açılamalarda bulunan Tuna, gereken durumlarda kentteki engellilere evlerinde en iyi şekilde eğitim vermeye çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilere böylelikle manevi destekte de bulunduklarını anlatan Tuna, "Çocuklarımızı hayata kazandırmak adına çaba harcıyoruz. Belki diğer öğrenciler kadar olmasa da onları eğitmek ve mutlu etmek vazifemizdir." dedi.

Taş ailesi ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi, çocuklarının evde eğitimlerini sürdürmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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EvdeGenetik Cilt RahatsızlığıŞanlıurfa'Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna
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