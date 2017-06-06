Hasta yakınlarından doktora şiddet

BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde bir çocuk hastanın yakınları, yanlış barkod verdiği için kadın doktoru darbetti.

Alınan bilgiye göre, Kestel Semt Polikliniği Acil Servisi'nde çalışan doktor İlknur Çelik (27), Tahsin D. ve Bedriye D'nin kızı Yağmur D'yi muayene edip ilaç yazdı.

Aile, bir süre sonra tekrar hastaneye gelip yanlış barkod yazıldığını belirterek, Çelik'e hakaret etti. Anne, baba ve yanlarındaki bir kadın, yanlışlığın düzeltilebileceğini ifade eden Çelik'e yumruklarla saldırdı ve darbetti.

Hasta yakınlarının kadın doktora yumruklarla saldırdığı anlar, hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

- "O an şoka girdim"

Çelik, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuk hastanın üst solunum yolu ve boğaz enfeksiyonu şikayetiyle hastaneye geldiğini ve kendisinin de onu muayene ettiğini söyledi.

Hasta için ilaç yazdığını ve hastanın annesine daha sonra polikliniğe gitmelerini önerdiğini belirten Çelik, olayı şöyle anlattı:

"Ufak bir karışıklıkla barkod yanlış olmuş. Bunun üzerine 4 saat sonra kadın, eşini yanıma yolladı. Eşi, beni darbetmeye yönelik bir eğilimle gelmişti. Ona durumu izah ettim. 'Siz haklısınız' dedi. Biraz sakinlediğini düşündüm ama bir anda hiddetle 'Biz hastayız, istersek bağırırız, istersek döveriz, istersek öldürürüz. Bu bizim hakkımız' dedi. Bana burun mesafesine kadar yaklaştı ve elini kaldırdı. Ben, odada yalnızdım. Bu sırada güvenlik görevlisi arkadaş, bir şekilde hissetti herhalde ki onu odadan aldı. Adamın gittiğini zannediyordum ama gitmemiş, beklemiş. Ben, 10 dakika sonra odadan çıktığımda karısı ve yanındaki bir kadınla koridorda bana saldırdılar. Kafama vurdular. Ben o an şoka girdim. Birçok darbe aldım ve yere düştüm. Şu an ağrılarını hissediyorum."

Şiddetin hiçbir açıklaması olamayacağını dile getiren Çelik, "Beni beğenmek zorunda değiller, ben gülümsememiş, güzel bakmamış olabilirim, yazım çirkin olabilir. Bunlar, şiddetin bahanesi olamaz. Kadın, kocası beni döverken çok mutluydu. Beni dövmeye geldiklerinde ben, 'Acaba çocuğun ateşi çıktı mı?' diye düşündüm. Çünkü ilgili bir anne baba olsa onun yanında olması gerekirdi ama onlar beni dövmekle meşguldü." ifadelerini kullandı.

"Benim ölmemiş ve burada bunları dile getiriyor olmam bir mucize." diyen Çelik, şikayetçi olduğu baba Tahsin D'nin tutuklandığını, çocuğu hasta diye anneden şikayetçi olmadığını dile getirdi.

Çelik, 10 gün rapor aldığını belirterek, "Bu olayın meslek aşkımı engellemesine izin vermek istemiyorum. Bir süre kendimi dinleyip, hastalarımla birlikte olmak istiyorum." dedi.

- "Hukuken, her platformda arkasında olacağız"

Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Rüstem Aşkın da Çelik'in uğradığı saldırıdan dolayı çok üzgün ve öfkeli olduklarını söyledi.

Aşkın, buna benzer olayların tekrarlanmamasını istediklerini vurgulayarak, "Hukuken, her platformda arkasında olacağız. Bu, son derece çirkin ve itici bir davranış. Bu saldırıyı kendimize yapılmış sayıyor ve takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz. Doktor hanım, biraz travmatize oldu. O yönden destek ve yardım alacak. Doktorumuz anneden şikayetçi olmasa bile biz şikayetçiyiz." değerlendirmesinde bulundu.