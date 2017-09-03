Hastalara bayram ziyareti

İSTANBUL (AA) - Müşterek Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Hüdaverdi Kul ve Bölge ve Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanı Dr. Edibe Nurzen Bozkurt, sağlık tesislerinde tedavi gören hastaları, hasta yakınlarını ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Kul ve Bozkurt, Sağlık Bakanlığı tarafından organize edilen "81 il 81 ziyaret" projesi kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Kul ve Bozkurt, bayram dolayısıyla İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı sağlık tesislerinde yatan ve acil servisten hizmet alan hastaları ziyaret ederek, hasta yakınları ve görevli sağlık çalışanlarının bayramlarını tebrik etti.



