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Hastalara önce sıcak çorba sonra muayene

- Türkiye'de kışın en çetin geçtiği illerden Ardahan'daki bir hastanede, hastaneye gelen ancak acil durumu olmayan hastalara önce sıcak çorba ikramı sonra muayene uygulaması başlatıldı - Hastane Başhekimi Gül: - "Bu uygulama Türkiye'de belki de ilk uygulamadır. Soğuk iklimde zor şartlarda kırsal kesimde binbir zorlukla hastanemize ulaşan hastalarımıza sıcak çorba ikramında bulunup bir nebze de olsa memnuniyetlerini arttırmaya çalışıyoruz"

Hastalara önce sıcak çorba sonra muayene

ARDAHAN (AA) - Türkiye'de kışın en çetin geçtiği illerden Ardahan'daki bir hastanede, hastaneye gelen ve acil durumu olmayan hastalara önce sıcak çorba ikramı sonra muayene uygulaması başlatıldı.

Kar yağışı ve soğuk havanın aylarca etkili olduğu kentteki Ardahan Devlet Hastanesi sağlık çalışanları, vatandaşa sağlık hizmetinin yanı sıra soğuk ortamda rahat etmesi için sıcak çorba ikramında bulunmaya başladı.

Bugün başlayan ve devam edecek olan uygulama ile hastaneye gelenleri kapıda karşılayan görevliler, sıcak çorba ikram ediyor. Sağlık durumu açısından aciliyeti olmayan hastalar çorba ikramının ardından hastanede muayene edilip tedavi oluyor.

Hastane Başhekimi Dr. Sefa Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece sağlık hizmeti sunmak istemediklerini, ayrıca soğuk havada hastalara sıcak bir ortam yaşatmak istediklerini de söyledi.

"Önce sıcak çorba sonra muayene" uygulamasının diğer hastanelerde yapılmadığına işaret eden Gül, "Bu uygulama Türkiye'de belki de ilk uygulamadır. Soğuk iklimde zor şartlarda kırsal kesimde binbir zorlukla hastanemize ulaşan hastalarımıza sıcak çorba ikramında bulunup bir nebze de olsa memnuniyetlerini arttırmaya çalışıyoruz." dedi.

Gül, uygulamanın özellikle havanın soğuk olduğu günlerde kış boyunca süreceğini belirtti.

Vatandaşlar ise soğuk havadaki sıcak ikramdan dolayı memnun olduklarını ifade etti.

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