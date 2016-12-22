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Hastaların malzemeleri kolaylıkla temin edilebilecek

- SGK Başkan Yardımcısı Koç: "Vatandaşımız sağlığa ve cihazlarla sarf malzemelerine erişim konusunda mağduriyet yaşamayacak. Tıpkı ilacı aldığı gibi eczaneden veya medikal malzeme satan firmadan ihtiyaçlarını alacak. Vatandaş tekrar geri ödeme kuruluşuna gelip, harcadığı parayı geri almaya uğraşmayacak. Bu, vatandaşa dokunan SGK anlayışının bir gereği zaten. Bunu 1 Ocak itibarıyla başlatıyoruz" - "4 bine yakın medikal firma var. Bunlarla sözleşme yapacağız. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı medikal firmalarla anlaştığımız zaman sonda, hasta bezi gibi hastaların ihtiyaçları olan ürünler oradan alınacak ve ikinci bir işleme gerek kalmadan bunlara erişilecek"

Hastaların malzemeleri kolaylıkla temin edilebilecek

BURSA (AA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı Opr. Dr. Orhan Koç, yatalak hastalar için yapılan harcamaların geri ödenmesine ilişkin, "Vatandaşımız sağlığa ve cihazlarla sarf malzemelere erişim konusunda mağduriyet yaşamayacak. Tıpkı ilacı aldığı gibi eczaneden veya medikal malzeme satan firmadan ihtiyaçlarını alacak. Tekrar geri ödeme kuruluşuna gelip, harcadığı parayı geri almaya uğraşmayacak. Bunu 1 Ocak itibarıyla başlatıyoruz." dedi.

Koç, SGK Bursa İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "5. Bursa Evde Sağlık Hastalarında Beslenme Sempozyumu"nun açılışında yaptığı konuşmada, beslenmenin SGK açısından önemli olduğunu söyledi.

SGK'nın aslında geri ödeme kuruluşu olduğunu ifade eden Orhan Koç, "SGK, sigortalı vatandaşların sağlık güvencesidir. Güvenlik ve sigorta sistemlerinin de güvencesi lazımdır. Bizim güvencemiz ve sigortamız da sağlıklı yaşam ve dengeli beslenmedir. Çünkü biz koruyucu sağlık hizmetlerini ne kadar öncelersek, finansal yük ve sürdürülebilirlik açısından mükemmel bir sonuç elde ederiz." diye konuştu.

- "Beslenme, bizim asli konularımızdan birisidir"

Koç, SGK'nın 2017'de daha aktif olacağını ve birçok alanda düzenlenen kampanyalara katılacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"SGK'nın yeni yüzü, koruyucu sağlık hizmetlerine önem veren, önlenebilir hastalıklarla ilgili mücadele eden ve bulaşıcı olmayan kronik hastalıklara yönelik eylem planları geliştiren bir kurum halinde olacaktır. Bu açıdan 2017'de ve daha sonrasında akılcı ilaç, sağlık yaşam, kronik hastaların vaka yönetimi ve diyabetik gibi kampanyalarda SGK'yı göreceksiniz. SGK'yı, Sağlık Bakanlığı ile eş zamanlı, aynı ruh ve felsefede çalışan bir kurum olarak göreceksiniz. Yaşlanan bir nüfus olacağımız gerçeğini ön plana alarak, finansal sürdürülebilirliğimiz için çok önemli bir argümandır. Bundan kaçmamız ve ötelememiz mümkün değildir. Bu açıdan dengeli beslenme ve beslenme konusu bizim asli konularımızdan birisidir."

- "Hizmetin sunulma şeklini değiştiriyoruz"

Yatalak hastalar için iadeli veya iadesiz cihazların verildiğine dikkati çeken Orhan Koç, şunları kaydetti:

"Yatalak hasta için hasta bezini SGK ödüyor. Ancak buna erişilmesi için önce bu bezin satın alınması sonra da fişi veya faturası Sosyal Güvenlik Merkezine teslim ederek parası geri alınabiliyor. Aynı şekilde buna benzer diğer ürünler de alınıyor, daha sonra parasını geri almak için de zaman ve kaynak harcanıyor. 2017'de bu hizmetin sunulma şeklini değiştiriyoruz. Vatandaşımız sağlığa ve cihazlarla sarf malzemelerine erişim konusunda mağduriyet yaşamayacak. Tıpkı ilacı aldığı gibi eczaneden veya medikal malzeme satan firmadan ihtiyaçlarını alacak. Vatandaş tekrar geri ödeme kuruluşuna gelip harcadığı parayı geri almaya uğraşmayacak. Bu, vatandaşa dokunan SGK anlayışının bir gereği zaten. Bunu 1 Ocak itibarıyla başlatıyoruz. 4 bine yakın medikal firma var. Bunlarla sözleşme yapacağız. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı medikal firmalarla anlaştığımız zaman sonda, hasta bezi gibi hastaların ihtiyaçları olan ürünler oradan alınacak ve ikinci bir işleme gerek kalmadan bunlara erişilecek."

Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Rüstem Aşkın, SGK Bursa İl Müdürü Erhan Karaca, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şükrü Köse ile ilgili kurum müdürleri ve sağlık çalışanlarının katıldığı sempozyum, daha sonra oturumlarla devam etti.

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"5. Bursa Evde Sağlık Hastalarında Beslenme Sempozyumu"BursaSGK Başkan Yardımcısı Opr. Dr. Orhan Koç
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