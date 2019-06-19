Hastalarına bütünsel tedavi hizmeti veriyor

Therapy Sport Center Fizik Tedavi Merkezi, uzman fizyoterapistleri ile her türlü kas ve sinir sistemi rahatsızlıklarını tedavi ediyor. 2001 yılında faaliyetine başlayan Therapy Sport Center, Bakırköy İncirli Caddesi’nde bulunan merkez binası ve Florya Özel Elit İstanbul Tıp Merkezi’ndeki şubesinde, hastalarına bütünsel bir tedavi anlayışıyla hizmet veriyor. Uzman fizyoterapistler gözetiminde, hastaların ihtiyacına uygun oluşturulmuş kişisel tedavi programları uygulanıyor. Her bir hasta, bütünsel olarak değerlendiriliyor ve kalıcı iyileşme sağlanıyor. Özel sağlık sigortaları ve SGK anlaşmaları kapsamında hastalarını tedavi eden Therapy Sport Center, aynı zamanda felçli hastaların tedavilerini ücretsiz olarak gerçekleştiriyor.



Fizik tedavi alanında 18 yıldır sağlık hizmeti sunuyor



2001 yılında Uzman Fizyoterapist Leyla Bayraktar Altıntaş ve Uzman Fizyoterapist Altan Yalım tarafından kurulan Therapy Sport Center’da, kas ve iskelet sistemi problemleri, nörolojik hastalıklar ve kronik ağrı gibi kas ve sinir sistemi hastalıklarının önlenmesi, teşhisi, tedavisi ve rehabilitasyonu gerçekleşiyor.



Fizik tedavi alanında 18 yıldır yenilikçi ve hastaya yönelik bütünsel tedavi anlayışıyla sağlık hizmeti verdiklerini anlatan Therapy Sport Center Fizik Tedavi Merkezi kurucu ortaklarından Uzman Fizyoterapist Leyla Bayraktar Altıntaş, şunları söyledi:



“Hastalarımıza daha önceden belirlenmiş tedavi şekilleriyle yaklaşmak yerine, onların ihtiyaçlarını doğru olarak tespit ederek, kişisel programlarını oluşturuyoruz. Nitekim klasikleşmiş tedavi olan elektrik, ısı, ultrason süreci yerine; hastayı bütünsel ve tam bir değerlendirmeye alıyoruz. Ardından ortaya çıkan problemleri, profesyonel ekibimizin birebir uyguladığı manipülatif tedaviler (elle tedavi), uygun egzersiz yüklemeleri, mobilizasyon gibi teknikleri uygulayarak kalıcı iyileşme elde edebiliyoruz. Kurucu ortaklarımız ve fizyoterapist ekibimiz, gerek modern tedavinin gerektirdiği egzersiz ve manipülatif uygulamalarda, gerekse ESWT (Elektro Şok Dalga Tedavisi) gibi yeni nesil tedavi alanlarında uzmandır. Kliniğimizde, bilgisayarlı yürüyüş değerlendirmesi ve kişiye özel tabanlıklar da yapılıyor. Hastalarımızın hayata sağlam ve dengeli basmasını hedefliyoruz” dedi.



Sporcu sağlığı ve ortopedi konusunda uzmanlaştı



Sporcu sağlığı üzerine masterı bulunduğunu ifade eden Therapy Sport Center’dan Uzman Fizyoterapist Leyla Bayraktar Altıntaş, futbol, basketbol, voleybol, tenis başta olma üzere sporcu sağlığı ve ortopedi konusunda uzmanlaştığını belirtti.



Sporcuların tedavisinde nokta atışı tespit ve tedavi yaptıklarını kaydeden Uzman Fizyoterapist Leyla Bayraktar Altıntaş, konuşmasına şöyle devam etti:



“Sporcularda genelde, çapraz bağ yaralanmaları, kas yaralanması, kırık, yoğun omurga problemleri, tendon kopması, menisküs gibi sağlık sorunları görülüyor. Az önce de ifade ettiğim gibi klasik tedavi yöntemi yerine, bütüncül tedavi sayesinde sporcuyu tedavi etmenin yanı sıra, özel antrenman programı da veriyoruz. Bunun sonucunda da sporcu, tedavisinin sonrasında müsabakalara çıkabiliyor. Ülkemizin birçok yerinden sporcular, tavsiye üzerine merkezimize gelmeye devam ediyor” diye konuştu.



Therapy Sport Center’da, uygulanan tedaviler şunlardır:



*Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü: Romatoid artrit, ankilozan spondilit, osteoartrit, boyun ve bel fıtığı tedavileri yapılıyor.



*Ağrı Tedavisi Bölümü: Radiküler ağrı, myofasial ağrı sendromu, kronik bel, boyun, sırt ağrısı, nevralji, nöropatik ağrı tedavileri yapılıyor.



*ESWT (Elektro Şok Dalga Tedavisi) Bölümü: Topuk dikeni, plantar fasiitis, lateral epikondilit (tenisçi dirseği), medial epikondilit (gölfçü dirseği), kalsifiye tendinitler tedavileri yapılıyor.



*Skolyoz Tedavisi Bölümü: Skolyoz, kifoz, kifoz skolyoz ve 3D schroth skolyoz tedavileri yapılıyor.



*Manuel Terapi Bölümü: Eklem mobilizayon ve manipülasyonu, omurga mobilizasyon ve manipülasyonu, terapötik masaj, osteopati, yumuşak doku mobilizasyonu ve kas germe ve kuvvetlendirmeleri tedavileri yapılıyor.



*Nörolojik Rehabilitasyon Bölümü: Hemipleji, hemiparezi, parapleji, paraparezi, multiple sklerozis, cerebral palsy ve parkinson tedavileri yapılıyor.



*El Rehabilitasyonu Bölümü: Tendon, tendinit ve tenosinovitlerin rehabilitasyonu, dupuytren kontraktürü rehabilitasyonu, kırık sonrası rehabilitasyon, karpal tünel sendromu tedavileri yapılıyor.



*Ortopedik Rehabilitasyon Bölümü: Diz eklemi kireçlenmesi, kalça eklemi kireçlenmesi, kırık rehabilitasyonu, donuk omuz rehabilitasyonu, omuz sıkışma sendromu ve kalça sıkışma sendromu tedavileri yapılıyor.



*Yürüme Analizi ve Uygulamaları Bölümü: Taban düşüklüğü, taban yüksekliği, aşill kısalığı, halluks valgus, ayakta çekiç parmak deformiteleri, içe basma ve dışa basma tedavileri yapılıyor.



*Osteopati Bölümü: Kas-iskelet sisteminin etkinliği üzerinde tamamlayıcı bir tıp metodu olan osteopati, vücut dokularının fonksiyonlarını anatomi, fizyoloji, patoloji, nöroloji, beslenme fizyolojisi temelinde semptomdan çok sebebe yönelik tedavi eden çağdaş modern bir tedaviler sistemidir.



*Kinezyolojik Bantlama Bölümü: Kinesio tape uygulamaları, statik bantlama ve elastik bandaj uygulamaları yapılıyor.