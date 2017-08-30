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Hastane acil servislerinde tatil yoğunluğu

- Bayram tatilinde hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde poliklinik hizmeti verilmemesi acil servislerde yoğunluk yaşanmasına neden oluyor - Türkiye Acil Tıp Derneği Başkanı Prof. Dr. Çete: - "Bayram tatilinin her günü acil servisler afet yaşıyor. Çünkü acil servislere kapasitesinin çok üzerinde hasta başvurusu oluyor"

Hastane acil servislerinde tatil yoğunluğu

ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Bayram tatilinde hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde poliklinik hizmeti verilmemesi nedeniyle acil servislerde bekleyen hasta sayısında ciddi yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye Acil Tıp Derneği Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldıray Çete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de acil sağlık çalışanlarının çok büyük bir hasta yükü altında bulunduğunu, 9-10 günlük bayram tatilinde de bu yükün daha da artırdığını söyledi.

Bayram tatillerinde vatandaşların sağlığa erişiminin tek açık kapısının acil servisler olduğuna dikkati çeken Çete, "Kan değerlerine baktırmak için geleninden raporunu uzatmak için gelenine, ilaç yazdırmak için gelenlere ek olarak acil hastalar var. Bunun sonucu olarak kapıda bekleyen hasta sayısında artış var. Bayram tatilinin henüz ortasına geldik. Bugün bile bazı devlet hastanelerimizin kapısında içeriye girmeyi bekleyen hasta sayısı 100'ü geçmiş durumda. Günün ilerleyen zamanlarında bu sayı daha da yükseklere ulaşacak." diye konuştu.

- Polikliniklerin bir kısmının tatilde de hizmet vermesi önerisi

Çete, bu durum nedeniyle doktor ve diğer acil servis çalışanlarının daha daha yıprandığını ve doğru bir sağlık hizmeti sunulmasının çok da olanaklı olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Şu anda idari izin nedeniyle Maliyede personelinin üçte biri çalışıyor. Emniyette büro çalışanları haricinde, vardiyalı ve karakol çalışanlarının hepsi mesailerine devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de benzer bir uygulama var. Sağlık sisteminde ise şu anda bütün yükü acil servisler çekiyor. Bu da çalışanların da toplumun da sağlığını olumsuz etkiliyor. Maliye ve Emniyet nasıl gerekli önlemleri aldıysa sağlık sistemi için de bu önlemler alınabilir. Örneğin iç hastalıklarının normal günde 4 polikliniği varsa bayram tatillerinde 2'ye düşürülebilir. Hem poliklinik hizmeti devam etmiş olur hem de bir kısmı tatil yapmış olur. Böylece acil servislerin yükü azalır. Kronik hastaların bakımı, kontrol muayenelerinin yapılması, reçetelerin yazılması gibi şeyler orada halledilir. Bu hastalar boşu boşuna acil servise gelmezler."

- "İçeriye giremeyen hasta sayısı arttıkça memnuniyetsizlik artıyor"

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin de bir şekilde devamının sağlanması gerektiğini ifade eden Çete, bir toplum sağlığı merkezinde çalışan 4-5 hekim varsa 1-2 tanesinin çalışması, gerisinin izinde olmasının sağlanabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Çete, acil servis çalışanlarının 9-10 günlük tatillerin ciddi bir yük altında ezildiklerini belirterek, "Kapıda bekleyen, içeriye giremeyen hasta sayısı arttıkça memnuniyetsizlik de artıyor. 'Bana neden bakılmıyor' yakınmaları artıyor. Bayram tatilinin her günü acil servisler afet yaşıyor. Çünkü acil servislerinin kapasitesinin çok üzerinde hasta başvurusu oluyor. Bu da gerçekten yönetilebilir durumun ötesinde bir tablo ortaya çıkarıyor." dedi.

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Acil ServisAntalyaBayram Tatili
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