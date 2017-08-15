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Hastane personelinden minik Emir'e şefkat eli

- Ağrı'da yaşayan ailesi tarafından "gevşek bebek sendromu" nedeniyle Erzurum BEAH'a getirilen 2 yaşındaki kas hastası Emir'e yaklaşık 600 gündür doktorlar ve hastane personeli bakıyor - BEAH çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Güler: - "Kas hastalığının tedavisi için ilaç talebinde bulunuldu ama hastamızın sağlık durumu bu tedavi kriterlerine uymadığı için ilaç tedavisi uygulanamadı" - "Ailesi uzun zamandır ziyaretine gelmiyor. Bu nedenle Emir, Sosyal Hizmetlere teslim edilecek"

Hastane personelinden minik Emir'e şefkat eli

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Ağrı'da yaşayan ailesi tarafından "gevşek bebek sendromu" belirtileri bulunması nedeniyle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine (BEAH) getirilen 2 yaşındaki kas hastası Emir'e doktorlar ve hastane personeli sahip çıktı.

Patnos ilçesinde 2 yıl önce dünyaya gelen Emir G'de, doğumundan kısa süre sonra "gevşek bebek sendromu" belirtileri görülmeye başlandı.

Ailesi tarafından Erzurum BEAH'a getirilen Emir'de, yapılan tetkikler sonucu halk arasında "kas hastalığı" olarak bilinen Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip1 rahatsızlığı bulunduğu anlaşıldı.

Hastanenin Çocuk Bakım Palyatif Merkezinde solunum cihazına bağlı olarak tedavi gören Emir, yaklaşık 600 gündür bakım hastası olarak takip ediliyor.

Emir'in tüm ihtiyaçları doktorlar ve hastane personeli tarafından karşılanıyor. Minik Emir'e uzun süredir anne şefkatiyle bakan hastane personeli, çocuğun tedavisinin yanı sıra kişisel bakımını da yapıyor.

BEAH çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Tuba Güler, kas hastası 2 yaşındaki Emir'in, "gevşek bebek" şikayetiyle Ağrı'nın Patnos ilçesinden Erzurum BEAH'a getirildiğini söyledi.

- "İlaç tedavisi uygulanamadı"

Emir'e tetkiklerin ardından SMA Tip 1 tanısı konulduğunu anlatan Güler, "Emir, kas hastalığı nedeniyle yaklaşık 600 gündür hastanemizin Çocuk Palyatif Bakım Merkezinde. Hastalığın tedavisi için ilaç talebinde bulunuldu ama hastamızın sağlık durumu bu tedavi kriterlerine uymadığı için ilaç tedavisi uygulanamadı. Bu nedenle bakım hastası olarak takibini yapıyoruz." dedi.

- "Minik Emir'e çocuğumuz gibi bakıyoruz"

Minik Emir'e hastanede kendi çocukları gibi bakım yaptıklarını vurgulayan Güler, hem hastane personeli hem de takibini yapan doktorların çocuğu sevdiğini anlattı.

Güler, ailenin ekonomik sorunları nedeniyle Emir'e sahip çıkamadığını, yakın zamanda çocuğu Sosyal Hizmetlere teslim edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Emir'in ailesi uzun zamandır ziyaretine gelmiyor. Bu nedenle Emir, Sosyal Hizmetlere teslim edilecek. Hemşire arkadaşlarımızın gözlemlerine göre ailesi 1 yılı aşkın süredir hiç ziyaretine gelmemiş. Zaten 600 gündür bakımını biz yapıyoruz. Yakın zamanda da Sosyal Hizmetler personeline bakım gibi çeşitli eğitim verdikten sonra tedavisine artık orada devam edilecek."

Hastane Başhekimi Orhan Delice de Emir bebeğin tedavisinin sürdüğünü vurgulayarak, "Emir'in tedavisi yaklaşık 600 gündür devletin şefkatli kollarında sürüyor. Burada Emir'i bakım hastası olarak takip ediyoruz. Aile uzun zamandır ziyaretine gelmemiş. Emir, bundan sonraki bakımı için Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecek." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı PatnosEmir BebekErzurum BEAHKas HastasıMinik EmirSpinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip1
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