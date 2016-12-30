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Hastane yakınına bırakılan Iraklı 3 kardeşten biri kurtarılamadı

- Hatay'ın Yayladağı ilçesinde insan kaçakçıları tarafından hastane yakınlarına bırakıldığı iddia edilen ve yerde hareketsiz yatan Iraklı 3 kardeşten birinin öldüğü belirlendi - Diğer 2 çocuk, hastanede tedavi altına alındı

Hastane yakınına bırakılan Iraklı 3 kardeşten biri kurtarılamadı

HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde insan kaçakçıları tarafından hastane yakınlarına bırakıldığı öne sürülen ve yerde hareketsiz yatan Iraklı 3 kardeşten biri hayatını kaybettiği anlaşıldı. Çocuklardan 2'si ise tedavi altına alındı.

Yayladağı Devlet Hastanesi yakınlarına battaniyeye sarılı 3 çocuk bırakıldığı ihbarı alan polis ekipleri, yerde hareketsiz duran çocukları hastaneye götürdü.

Sağlık ekipleri, vücudunda donma belirtileri olan 7 yaşındaki Muhammed İbrahim'in öldüğünü belirledi, 4 ve 6 yaşlarındaki diğer iki kardeş ise Yayladağı Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Antakya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, çocukları bırakıp giden kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Suriye Türkmen Meclisi Hatay Şube Başkanı Usame Solak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde bir aracın 3 çocuğu Yayladağı Devlet Hastanesi yakınlarına bırakıp kaçtığını belirterek yerde hareketsiz yatan çocukların polis ekiplerince hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Solak, şöyle devam etti:

"Sınır hattında insan kaçakçıları tarafından Türkiye'ye geçirilen Iraklı Türkmen ailenin 3 çocuğu hastane yakınlarına bırakılmış. Çocuklardan 7 yaşındaki Muhammed, Suriye tarafında soğuktan ölürken diğer 2'si soğuktan ciddi şekilde etkilenmiş. 2 kardeşe burada ilk müdahale yapıldı ve şoktan kurtarıldı." dedi.

Çocukların babasına da ulaşıldığını belirten Solak, ailenin Irak'ın Telafer kentinden kaçarak Hatay sınırına geldiğini kaydetti.

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