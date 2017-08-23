Hastanede çocukların sıkılmaması için kitaplık

MALATYA (AA) - İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Acil Servisinde tedavi gören hastaların sıkılmaması için kitaplık kuruldu.

Servisin sorumlu hemşiresi Şenay Karaaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Yakıncı'nın hazırladığı proje kapsamında acil serviste kitaplık oluşturulduğunu söyledi.

Karaaslan, kitaplığın çocuklar tarafından sevildiğini ve etkin olarak kullanıldığını ifade etti.

Karaaslan, hasta yakınlarının da uygulamadan çok memnun olduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Acil serviste 0-18 yaş gurubu hastalara bakıyoruz. Bu nedenle bütün yaş grubuna göre kitaplarımız mevcut. İlk kitaplar hastane yönetimince temin edildi, daha sonra çalışanlarımızın ve hasta yakınlarımızın evlerinde kullanmadıkları kitapları, kitaplığımıza bağış yapmalarını istedik. Çocuklar kitaplıktan çok memnun."

Hastaların tedavinin kapsamına göre 24-48 saat arasında acilde kalabildiğini, bazen bu sürenin daha da uzadığını aktaran Karaaslan, çocukların okudukları kitapları beğendikleri için hastaneden ayrılırken yanlarında götürdüklerini, eksilen kitapların yenilerini tekrar kitaplığa koyduklarını sözlerine ekledi.