Hastanede deprem ve yangın tatbikatı

ISPARTA (AA) - Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Hastanenin poliklinik binası, radyasyon onkolojisi ve fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniklerinde yapılan tatbikat öncesinde yetkililerin katılımıyla "Afet Yönetim Merkezi" oluşturuldu.

Başlama komutuyla tatbikat senaryosu gerçekleştirildi. Senaryoya göre, tatbikatın ilk aşamasında merkez üssü Afyon Dinar olan 6,5 şiddetindeki deprem çevre illerde de hissedildi. Hastanede bulunan vatandaşlar ve hasta yakınları panik halinde dışarı çıktı, tedavisi süren hastalar da görevliler tarafından dışarıya çıkarıldı.

Panik yaşayan hasta ve yakınları, görevliler tarafından bahçede oluşturulan güvenli bölgeye alındı, doktorlar burada ilk müdahale yaptı. Senaryo gereği acı çekme, ağlama ve yakınını kaybetme gibi rolleri yapan bir hasta yakınının sergilediği performans dikkati çekti.

Tatbikatın ikinci aşamasında ise senaryo gereği deprem sonrasında Radyasyon Onkolojisi bölümünde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti, UMKE ve AFAD ekipleri de yangından zarar görenlere ilk müdahaleyi yaptı. Yangında mahsur kalanlar kurtarılarak, ambulanslarla Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.

Tatbikatın üçüncü aşamasında ise Afyon Dinar'da meydana gelen 6,5 şiddetindeki depremde yaralanan ve sivil araçlarla Isparta'ya getirilen 10 öğrenci hastane bahçesinde oluşturulan triaj alanına alındı. Tedavi altına alınan öğrencilere görevliler tarafından müdahale yapıldı, psikolojik destek verildi.

Hastane Afet Planı (HAP) Başkanı, hastane başhekimi Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, yaptığı konuşmada, başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Afetlerin zamanının, şiddetinin, yıkımının ve can kaybının önceden tahmin edilemeyen bir doğa olayı olduğunu dile getiren Yıldırım, bu tarz olaylara karşı hazırlıklı olabilmenin tek yolunun buna benzer tatbikatlar gerçekleştirmek olduğunu aktardı.

Bu tatbikatlarla olası bir afete karşı hazırlandıklarını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Tatbikatımızda deprem senaryosu akabinde D bloğumuzda çıkan yangın senaryosunu işlemiş olduk. Afet sonrası süreçte görevlilerin koordinasyonlarının sağlanması açısından tatbikatın faydalı olacağını düşünüyoruz. Tatbikatta eksikliklerimizi de görmüş olduk. Olası afet durumunda esas amacımız, afet sonrası can kayıplarının önüne geçmek ya da onları en aza indirmektir. Bu da sürekli eğitim ve tatbikatlarla gerçekleşecektir."

Tatbikata İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İtfaiye, UMKE, Isparta Şehir Hastanesi Sivil Savunma Uzmanlığı, SDÜ Arama Kurtarma Araştırma ve Uygulama Merkezi ekipleri, SDÜ öğrencileri ve hastane çalışanları katıldı.