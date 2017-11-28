MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde, kanser tedavisi gören eski eşine "hastanede gereken müdahalenin zamanında yapılmadığını" iddia eden kişi savcılığa suç duyurusunda bulundu.

27 Ocak'ta tedavi için özel bir hastaneye giden Romanya uyruklu Elena Nicolata Mainea'ya (40), kanser teşhisi konuldu.

Mainea'nın eski eşi Şenal Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, tedavi işlemlerini sürdürdükleri ilçedeki hastanenin doktorlarının haziranda tedavilerinin bittiğini belirterek, 2 ay sonra kontrol yapmak üzere eski eşini taburcu ettiğini söyledi.

İki ay sonra kontrol için geldiklerinde çekilen emar sonucunda hastalığın ilerlediğinin tespit edildiğini ifade eden Bektaş, "Bu sürecin ardından hastanede kemoterapi başladı. Tedavi başladığı günden itibaren sık sık sırt ağrısıyla hastaneye başvurduk. Her geldiğimizde ağrı kesici yaparak evimize gönderdiler." dedi.

Eşine radyoterapi yapılmasında çok geç kalındığını iddia eden Bektaş, şöyle konuştu:

"Hastanede yapılan teşhiste 'eşimin ameliyat geçirmesi gerektiği ve bu ameliyatın bu hastanede yapılamayacağı, başka yerden doktor aramam gerektiği' söylendi. Bende tanıdıklarımı arayarak Denizli'de bir doktor buldum ve eşimi gecikmeyle de olsa oraya sevk ettik. Denizli'de bir ameliyat geçirdi. Ameliyatın ardından Bodrum'a döndük. Bodrum'daki hastane bizi arayarak hastaneye davet etti. Eşim yeniden hastaneye sevk edildi."

Mainea'nın tedavisinin devam ettiğini ve bir kaç gün önce bir ameliyat daha geçirdiğini aktaran Bektaş, tedavi sürecinde aksamalar yaşandığını düşündüklerini ve bu nedenle sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.

Bektaş, hastane hakkında tazminat davası açmaya hazırlandığını da sözlerine ekledi.

- "Durumu Romanya Büyükelçiliğine de bildirdik"

Tedavi gören Elena Nicolata Mainea da 1,5 aydan bu yana felçli olduğunu ifade ederek, şimdiye kadar iki ameliyat geçirdiğini kaydetti.

Mainea, zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Maalesef eskisi gibi olamıyorum. İleride ne olacağım belli değil. Durumu Romanya Büyükelçiliğine de bildirdik, ilgileniyorlar." açıklamasını yaptı.

Öte yandan söz konusu özel hastanenin yetkilileri ise durumun yargıya taşındığını ve konuyla ilgili açıklama yapmalarının doğru olmayacağını bildirdiler.