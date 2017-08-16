Hastanede filizlenen aşkları engelleri aştı

ANKARA (AA) - AHMET SERTAN USUL - Ailelerinin "İkiniz de engellisiniz, evlenemezsiniz" sözlerine kulak asmayan parkinson hastası Metin Taşkın ile multiple skleroz (MS) hastası fizik öğretmeni Ayşen Yeğengil aşklarıyla engelleri aşarak dünyaevine girdi.

Ankara'da tedavi gördükleri Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, ortak arkadaşları sayesinde tanışan 47 yaşındaki Murat Taşkın ile 40 yaşındaki Ayşen Yeğengil'in ilişkisi kısa sürede aşka dönüştü. Ailelerinin "İkiniz de engellisiniz, evlenemezsiniz." sözüne kulak asmayan çift, aşklarıyla engelleri aşarak hayatlarını birleştirdi.

Murat ve Ayşen Taşkın çifti, tanıştıkları günden evlenmelerine kadar geçen sürede yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Metin Taşkın, 4 yıl önce yakalandığı parkinson hastalığı sebebiyle işini bırakmak zorunda kaldığını, ilk başlarda zorlandığını ancak daha sonra hastalığıyla yaşamaya alıştığını söyledi.

Hastalığının ellerinde titremeyle başladığını aktaran Taşkın, rahatsızlığından dolayı hiçbir zaman yılmadığını ve hayata küsmediğini ifade etti. Taşkın, "Hastalığımdan dolayı sokakta bana tuhaf şekilde bakan, ellerim titrediği zaman yoldan bile kaçan insanlar oluyordu ama bunlar benim hiç umurumda olmadı. Yaşam sevincimi hiçbir zaman kaybetmedim. Sonra aşkımla tanıştım ve hayatım onunla değişti." dedi.

Eşiyle tedavi gördüğü hastanede tanıştığına işaret eden Taşkın, şöyle devam etti:

"Hastanede, parkinson sebebiyle fizik tedavi görüyordum, Ayşen de aynı hastanede tedavi görüyormuş. Ortak arkadaşımız vasıtasıyla tanıştık. Göz göze bakıştığımız ilk anda ondan hoşlandım. Karşılıklı bakışmalardan sonra arkadaşımız bize birbirimizin telefonlarını verdi ve bir müddet telefonlaştık. Daha sonra bir araya geldik ve ilişkimiz başladı."

- Üniversitede okurken rahatsızlandı

Ayşen Taşkın da 19 sene önce MS hastalığına yakalandığında Marmara Üniversitesinde fizik bölümünde okuduğunu belirterek tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürmesine neden olan hastalığına rağmen bu bölümden mezun olduğunu söyledi.

Mezuniyetinden sonra Ankara'ya geldiğini ve yılmadan çalışarak Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) girdiğini dile getiren Taşkın, sınavdan başarılı sonuç alarak fizik öğretmeni olduğunu aktardı.

Hastalığını Allah'ın verdiği bir imtihan olarak gördüğünü ve bu sebeple üzüntüye kapılmadığını anlatan Taşkın, ailesinin kendisine "Sen engellisin evlenemezsin." dediğini bu sebeple evliliği önceden düşünmediğini aktardı.

- "Engellilerin de duyguları olduğu unutulmasın"

Toplumdaki pek çok insanın engellilerin duyguları yokmuş gibi davrandığına dikkati çeken Taşkın, "Engeliler de aşık olabilir, kavga edebilir, kıskanabilir. Yani her türlü duyguyu yaşayabilir." dedi.

Engellerine rağmen eşiyle hayata hiçbir zaman küsmediklerini vurgulayan Taşkın, "İnsanlar bize ilk başlarda 'Siz yapamazsınız' diyorlardı. Ben tekerlekli sandalyede olduğum, eşim de parkinson hastası olduğu için zorlanacağımızı düşünüyorlardı ama bizim Ankara'da engelli asansörleri sayesinde gezmediğimiz yer kalmadı." diye konuştu.

Hükümetin yaptığı çalışmalar ve sağladığı imkanlar ile engelliler için çok güzel gelişmeler yaşandığını belirten Taşkın, "Daha önce engelliler evden bile çıkartılmıyordu. Bizler artık dışarı çıkmaya ve meslek sahibi olmaya başladık. Şu anda işim de eşim de olduğu için çok mutluyum." sözleriyle duygularını dile getirdi.

- "Engelliler hayata küsüp eve kapanmasın"

Engellilerin çevrelerindeki insanların olumsuz konuşmalarına kulak asmamaları gerektiğini belirten Metin Taşkın, şunları kaydetti:

"Engelliler hayata küsmesinler. Çevrelerindeki olumsuz konuşmalara aldırmadan yaşamlarına devam etsinler. Biz bugün çok mutluyuz. Engelliyiz ama birbirimizi çok seviyoruz. Biz her türlü engeli aştık. Engelliler hayata küsüp de eve kapanmasınlar."