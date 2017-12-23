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Hastanede KBRN kaza tatbikatı

EDİRNE (AA) - Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi'nde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) kaza tatbikatı gerçekleştirildi.İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında...

Hastanede KBRN kaza tatbikatı

EDİRNE (AA) - Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi'nde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) kaza tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Sağlık Bakanlığı referans hastanesi Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde KBRN kaza tatbikatı yapıldı.

Tatbikatta senaryo gereği, Kocaeli istikametine seyreden tanker tren, il merkezinde bulunan tren garını geçtikten sonra hızını düşüremeyerek makas değiştirirken raydan çıktı. Bunun sonucunda, sıvılaştırılmış klor gazı taşıyan iki tanker vagon yan yattı ve devrilmeye bağlı olarak gaz sızıntısı meydana geldi.

Görgü tanıklarının bilgi vermesi üzerine 112 Komuta Merkezi ekipleri olay yerine yönlendirildi. Trenden sızan dumanın fark edilmesiyle şüpheli durum olduğu anlaşılarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, itfaiye ve kolluk kuvvetleri ile irtibat kuruldu. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne 112 Komuta Merkezinden KBRN vakası haberi geleceği bildirildi. Acil servis sorumlu hekimi idari bilgilendirme ile birlikte KBRN ünitesi ve acil servisi alarm durumuna geçirildi.

Tatbikatta keşif, tespit, yaralılara ilk müdahale, kazazede temizlenmesi ve tedavileri yapılmak üzere müşahede altına alınmaları detaylı bir şekilde icra edildi. Tatbikata katılan ekiplerin değerlendirme toplantısıyla tatbikat sona erdi.

Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan tatbikatın başarılı bir şekilde uygulandığını belirtti.



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Gaz SızıntısıKBRNTatbikat
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