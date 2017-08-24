Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Burak Sadıç yandex gaziantepspor
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti

Hastanede yapılan tatbikat gerçeği aratmadı

MUĞLA (AA) - Fethiye Devlet Hastanesinde yapılan afet ve acil durum uygulama tatbikatı gerçeğini aratmadı.Muğla Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen tatbikatta senaryo gereği Foça Mahallesindeki Çalış Plajı'nda belirlenemeyen...

Hastanede yapılan tatbikat gerçeği aratmadı

MUĞLA (AA) - Fethiye Devlet Hastanesinde yapılan afet ve acil durum uygulama tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Muğla Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen tatbikatta senaryo gereği Foça Mahallesindeki Çalış Plajı'nda belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 105 kişi ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesine getirildi. Ekipler yaralılara yeşil, sarı, kırmızı ve siyah kodlarla öncelik sırasına göre müdahale etti.

Gerçeğini aratmayan tatbikatı, hastane bahçesindeki hasta ve yakınları da ilgiyle izledi.

Fethiye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Okulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikata hastane çalışanları, UMKE, 112 ve jandarma ekiplerinin katıldığını söyledi.

Tatbikatı, bir afet durumunda yapılabileceklerin test edilmesi ve eksiklerin giderilmesi için gerçekleştirdiklerini anlatan Okulu, "Burada çalışanlarımızın hem dinamizmini sağlamak hem de dikkat çekmek maksadıyla afet planımızı uyguladık. Yapmış olduğumuz tatbikatın neticesinde de 20 acil yaralı, 85 ayaktan hastanın müdahalesini gerçekleştirdik. Bunların 10'unun yoğun bakım ve ameliyathanede tedavisi giderildi. Diğer hastalarımızı da taburcu ettik." diye konuştu.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
105 YaralıFETHİYEHastaneMuğlaMüdaheleTatbikat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5