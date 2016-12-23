Hastanedeki cinayet davasında karar

İSTANBUL (AA) - Bakırköy Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde oda arkadaşı Mehmet Ali Altun'u uyuduğu sırada öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Osman Altın, akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle ceza verilmemesine hükmedildi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Osman Altın katılmazken, tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Heyeti Başkanı Mehtap Yılmaz, mahkemeye ulaşan Adli Tıp Kurumu raporunda, Osman Altın'ın akli dengesinin yerinde olmadığı ve cezai sorumluluğunun bulunmadığına yer verildiğini söyledi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Sinan Coşar, sanığın cezai sorumluluğunun bulunmaması nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığını söyledi.

Sanık avukatı Murat Duran da akıl sağlığının yerinde olup olmadığı konusunda Adli Tıp Kurumundan alınan raporda, sanığın ''kronik psikoz'' denilen akıl hastalığının bulunduğunu anlatarak, bu nedenle müvekkilinin cezai ehliyetinin olmadığını savundu.

Müşteki avukatı Hasan Girit ise olayda hizmet kusurunun bulunduğu gerekçesiyle olayın meydana geldiği sağlık kuruluşunun yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Osman Altın'ın suç tarihi itibarıyla ceza sorumluluğunun olmadığının anlaşılması nedeniyle sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Sanığın tahliye edilerek yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasını kararlaştıran mahkeme, Altın'ın yerleştirildiği kurumun sağlık kurulunca düzenlenecek raporunda, "Toplum açısından tehlikeliliğinin ortadan kalktığının veya önemli ölçüde azaldığının" belirtilmesi durumunda serbest bırakabileceğine karar verdi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tedavi amacıyla 29 Şubat 2016'da Bakırköy Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine getirilen Mehmet Ali Altun'un uyuduğu sırada aynı odada kalan Osman Altın tarafından hareketsiz halde bırakılana kadar yaklaşık 2 saat üzerine kapanarak öldürüldüğü belirtiliyordu.

İddianamede, şüpheli Osman Altın'ın ''kasten öldürme'' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.