Hastanedeki tatbikat gerçeğini aratmadı

DÜZCE (AA) - Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde deprem ve hasta kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Başhekimlikçe organize edilen tatbikata, İl Acil Durum ve Afet Yönetimi Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Birimi (UMKE) ve itfaiye ekipleriyle hastane personeli katıldı.

Senaryo gereği 5,2'lik depremin ardından hastanenin poliklinikler bölümünde yangın çıktı. Yangın dolayısıyla hastaların kurtarılması, hastane önünde bekleyen vatandaşlarca ilgiyle izlendi.

Başhekim Öner Abidin Balbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Düzce'nin deprem bölgesinde olduğunu hatırlatan Balbay, şöyle konuştu:

"Düzce, tatsız iki depremi yaşamış bir il, böyle durumlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu amaçla hastanemizde ilgili birimlerle Hastane Afet Planı kapsamında bir deprem tatbikatı yaptık. Tatbikata sadece hastane çalışanlarımız değil, aynı zamanda İl Sağlık Müdürlüğü, UMKE, AFAD ve üniversitemizde kurulan kurtarma topluluğu öğrencileri de katıldı."

Kendileri için afet durumunda yapılması gerekenlerin farkına varmak açısından pratik olduğunu anlatan Balbay, "Burada çok şey öğrendik. Eksikliklerimizi ya da neler yapmamız gerektiğini gördük, bu bizim için çok faydalı oldu. Temenni ediyoruz ki bu afetleri yaşamayalım ama yarın yaşayabilecekmişiz gibi de hazırlıklı olamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Tatbikatın ardından, ilgili kurum müdürleri ve hastane yönetimi tarafından toplantı yapıldı.