Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi

Hastaneden çıktığı gün silahlı saldırıya uğradı

- Şanlıurfa'da 5 günde ikinci kez silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Hastaneden çıktığı gün silahlı saldırıya uğradı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 5 günde ikinci kez silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Merkez Karaköprü ilçesinde 5 gün önce aracında uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Mehmet Ali Doğanlar, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Evine giden Doğanlar, bir süre sonra dışarı çıktığında merkez Haliliye ilçesinin Yenişehir Mahallesi'nde henüz plakası tespit edilemeyen bir araçtan üzerine açılan ateşle ağır yaralandı.

Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Doğanlar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından taburcu olduğu Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Doğanlar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri saldırıyla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Ağır YaralıSilahlı Saldırışanlıurfa
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.