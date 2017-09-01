Hastanelerde

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, öğle saatlerine kadar 116 kişi kurban keserken ya da et doğrarken yaralanarak hastanelik oldu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesim işleminin başlamasıyla kendini yaralayan "acemi kasaplar" nedeniyle Denizli Devlet ve Servergazi Devlet Hastaneleri ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde yoğunluk oluştu.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşların çoğu ayakta tedavisi yapılarak taburcu edilirken, bıçak kesiği büyük olanlara ise dikiş atıldı.

Hastanelerden alınan bilgiye göre, öğleye kadar kent genelinde 116 kişi kesim sırasında meydana gelen yaralanmalar nedeniyle hastanelere başvurdu.

Bazı vatandaşlar kurban kesmeye çalışırken yaralanırken, kimi kasaba yardım ederken kimi de kesimden sonra etleri doğrarken yaralandıkları belirtildi.

Hastaneye başvuranlardan Hasro Uçkan, küçükbaş kurbanlığını keserken yaralandığını belirtti.