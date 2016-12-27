Hastanelerin tekstil ürünleri cezaevinden temin ediliyor

BURSA (AA) - Bursa'da kamu hastanelerinde kullanılan 55 kalem tekstil malzemesinin, cezaevindeki mahkumlar tarafından dikildiği bildirildi.

Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü ile Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği arasında yapılan protokolle hasta önlüğünden, ameliyat kıyafetlerine, nevresim takımından yatak alezlerine kadar 55 kalem tekstil malzemesi, cezaevinden satın alınıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Rüstem Aşkın, Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü ile yapılan protokolün bir yıllık olduğunu belirtti.

Protokolün maddi değerinin de 1 milyon 500 bin lira olduğunu bildiren Aşkın, şunları kaydetti:

"Bu süre içinde mahkumlarımız tarafından üretilen çarşaf, nevresim, pike, maske, boneler sağlık çalışanlarıyla hastalar tarafından kullanılıyor. Ürünlerin kalitesi gerçekten yüksek. Biz hastanelerimizden hep olumlu geri dönüşler aldık. Kamu kurumları arasında protokol yapıyoruz ama burada daha özel bir şey var. Mahkumlar üretimde bulunarak ekonomik fayda sağlarken aynı zamanda zamanlarını daha kaliteli bir şekilde de geçiriyor."

Prof. Dr. Aşkın, emeği geçen Gemlik Başsavcısı Ömer Mete ve Cezaevi İş Yurdu Müdürü Hasan Torun'a teşekkür etti.



Cezaevi İş Yurdu Müdürü Hasan Torun da aldıkları siparişleri zamanında teslim ettiklerini belirterek, "Hastanelere sağladığımız en büyük avantaj da budur. Hastanelerimize daha ucuza daha kaliteli işler yapıyoruz. Mahkumlarımız da üreterek ekonomik katkı sağlıyorlar. Aynı zamanda para kazanıyorlar." ifadelerini kullandı.



